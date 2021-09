HC VLCI Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Kulda, Pilek, Abrahám, Mrkvička (C), Pavlů (A), Tržický, Had, Charvát – Kačírek, Hric, Kapička – Hájek, Brokeš (A), Plíhal – Jursa, Bouřil, Nevyhoštěný. Hrající trenér: Tomáš Plíhal

MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl (Kubík) – Havlůj (C), Urbánek, Šesták, Fučík, M. Havlík, D. Havlík, Hoffmann – Procházka, Písařík, Stříbrný – Mical, Šimeček, Drašar – Nedrda (A) Bakrlík, Böhm – Dohnal, Trenér: Vladimír Machulda

Branky a nahrávky: 10. Šesták (Mical, Šimeček), 12. Šimeček (Šesták), 25. Nedrda (Bakrlík, Böhm), 26. Havlůj (Procházka, Stříbrný), 31. Böhm (Bakrlík, Nedrda), 37. Stříbrný (Písařík), 51. Stříbrný (Havlůj, Písařík), 58. Procházka (Písařík, Urbánek) – 10. Pavlů (Hric, Nevyhoštěný), 36. Nevyhoštěný (Had), 39. Hájek (Jursa)

Po poměrně vyrovnané úvodní třetině, kdy se hrál svižný hokej se domácím ve druhé části začalo střeleccky dařit , dostali se do gólového trháku a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Zvrat se vlkům nepodařil, naopak domácí celek dalšími dvěma brankami ještě skóre navýšil na konečných 8 : 3.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.