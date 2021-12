Byl jste i kapitán juniorského týmu, jste hráč A týmu a trenér starších žáků. Ve které z těchto pozic jste dával nebo dáváte florbalu nejvíc?

Kapitánem juniorského týmu letos již nejsem. Jelikož můj ročník 2002 mohl hrát v juniorské kategorii pouze do konce prosince, rozhodli jsme se, že kapitánskou pásku již od začátku sezóny přenecháme mladším ročníkům. Juniorským kapitánem je tedy můj neméně zkušený spoluhráč, Honza Kantor, se kterým mimo jiné hraji i za A tým. Ale zpět k původní otázce. Všechny své role se snažím dávat na stejnou úroveň důležitosti, ale nejvyšší prioritu má logicky mužský A tým, ve kterém bojujeme o setrvání v soutěži.



Jak hodnotíte současné výkony juniorského týmu?

Dosavadní výkony jsou, bohužel, zklamáním. Po vcelku úspěšném startu do sezóny přišlo několik nepovedených zápasů. V tabulce se nenacházíme na takové pozici, na které bychom být chtěli. Sezóna je však ještě dlouhá a já jsem si zcela jistý, že se nám podaří obrátit její průběh k lepšímu a my tak splníme cíl, jaký jsme si před sezónou stanovili, tedy umístění do druhého místa. Jsem přesvědčený, že se nám to povede, protože v týmu máme velké množství talentovaných hráčů s potenciálem hrát pěkný florbal. Od ledna se přesunu na trenérskou pozici a bude tedy i mým úkolem, abychom z jednotlivců utvořili vítězný mančaft.



Co obnáší role kapitána?

Správný kapitán by měl být pro svůj tým neustálou oporou, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Měl by jít ostatním příkladem. Kapitán vždy věří ve své spoluhráče a ve výhru, dokáže spoluhráče správně namotivovat a povzbudit, ale dovede také zvýšit hlas, když se nedaří. Tímto zdravím kapitána mužského A týmu, Marka Čeřovského, který je symbolem ideálního kapitána.



Trénovat žáky potřebuje hodně trpělivosti, ne?

Ano, trpělivost je určitě žádanou vlastností. Myslím si ale, že jsme si na sebe již zvykli a víme, co od sebe navzájem očekávat. Pro mě je důležité mluvit srozumitelně a důkladně jim vysvětlit, co po nich chci. Mí svěřenci naštěstí v drtivé většině mým pokynům rozumí, takže většina tréninků probíhá bezproblémově.



Jak s malými svěřenci vycházíte a co vám u nich dává nejvíce zabrat?

Troufám si tvrdit, že se všemi vycházím na výbornou. Určitě mi dopomáhá fakt, že mě mohou vídat na zápasech A týmu. Tuší tedy, že jim mám co předávat.

Zabrat mi dávají jedině na trénincích, když se tváří, že vysvětlovanému cvičení dokonale rozumí, ale hned, jak přijdou na řadu, tak jej pokazí. To se však naštěstí nestává moc často.



A tým potřebuje taky ještě pořádně zabrat. Věříte, že se v soutěži udrží?

Jsem o tom přesvědčený! Náš tým prochází velkou generační obměnou, což se, bohužel, projevuje na výsledcích více, než bychom si přáli. Věřím ale, že zvládneme závěr sezóny a soutěž tak udržíme. Její udržení je důležité jednak co se týče atraktivnosti utkání, ale také pro další mladé hráče, kteří neustále přicházejí z juniorské kategorie.



Jaké byly výkony áčka, kde je potřeba co nejvíce kvůli záchraně v soutěži zabrat?

Výkony áčka jsou jako na houpačce. Myslím si, že jedním z největších problémů je naše nedostatečná koncentrace. Nedokážeme se na zápas soustředit po celou dobu, z čehož pramení naše chyby, kterých naši protivníci dokáží využít. Zapracovat musíme také na našem zakončování. Nejsme schopní proměňovat naše šance, což se, bohužel,na konečném skóre skoro vždy projeví.



Proč jste si mezi všemi sporty vybral právě florbal?

K florbalu mě přivedli rodiče v poněkud útlém věku, když jsem k Vánocům dostal svou první florbalovou hokejku. Na prvních trénincích jsem si florbal zamiloval a to mi vydrželo až dodnes.



Vyzkoušel jste také ještě jiný sport z bohaté nabídky?

Ano, před florbalem jsem se věnoval plavání. Troufnu si tvrdit, že jsem nepatřil k nejhorším plavcům v oddílu, dodnes mám doma několik medailí ze závodů. Přišlo mi ale, že jsem spíše týmový hráč, sporty jednotlivců mě příliš nelákaly. Ostatně, tak je tomu dodnes. Poté jsem zkusil i basketbal, což by dnes, vzhledem k mé výšce, dávalo větší smysl než florbal. Ani basketbal mě však nezaujal, a já se tak dostal k florbalu, u kterého jsem i zůstal.



Co, oproti jiným sportům, florbal vyžaduje?

Vyžaduje určitě odolné klouby. Je to sport, ve kterém hráči neustále prudce mění směr, což mnohdy může vyústit ve zranění či dokonce trvalé poškození kloubu. Nejpostiženější oblastí jsou ve florbale pravděpodobně kotníky.



Jaké vlastnosti by měl mít dobrý florbalista?

Dobrý florbalista musí být určitě dynamický, silný v osobních soubojích a rychlý v rozhodování, protože florbal je velmi rychlá hra a než se hráč rozmyslí, co s balónkem, už jej ani nemusí mít v držení.

Máte svůj osobní florbalový vzor, oblíbeného hráče?

Abych pravdu řekl, tak žádný výraznější , čistě florbalový vzor nemám. Snažím se vzít si od každého něco, a to nejen od florbalistů. Mezi florbalisty, kterými se nejvíce inspiruji, je určitě Marek Beneš, hrající nejvyšší soutěž za Tatran Střešovice, jenž byl nejproduktivnějším českým hráčem na proběhlém mistrovství světa, kde se náš národní tým umístil na skvělé třetí pozici.



Máte nějaké florbalové cíle, kam až byste se chtěl dostat, čeho dosáhnout?

Nejbližším cílem je udržení mužské soutěže pro následující sezónu. Dalším cílem pro sezóny budoucí je dostat Jablonec do vyšší soutěže. K tomu však před sebou máme stále dlouhou cestu. Co se individuálnějších cílů týče, určitě mě láká vyzkoušet si nejvyšší českou soutěž. Ke splnění tohoto cíle však mám také před sebou stále velmi dlouhou a trnitou cestu.



Jak ovlivnila coronavirová pauza vaši fyzičku nebo jste se stále nějak udržoval?

Udržovat jsem se samozřejmě snažil, ale nebylo to jednoduché. Měli jsme od trenéra individuální plány, na běhání i domácí posilování, kterými jsme se řídili. Nicméně kontakt s balónkem byl téměř nulový, což se samozřejmě projevilo po návratu na palubovky.

Co byste přál florbalu ve vašem klubu do nového roku 2022?

Určitě aby se mužský A tým udržel ve stávající soutěži, aby se Jabloneckým dařilo napříč všemi kategoriemi a každému aby sloužilo zdraví.

V neposlední řadě také, aby nás nepotkala žádná další vynucená coronavirová pauza a náš klub tak mohl řádně dohrát všechny soutěže, ve kterých působí.