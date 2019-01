Jablonec n. N. - "Divím se, že jsem se nerozklepala," řekla po exkluzivním výkonu a výsledku věčně usměvavá Makula - Markéta Davidová.

Markéta Davidová má stříbro | Foto: Březinová Dagmar



Skvělá Davidová opět na stupních vítězů, v masáku zaostala pouze za Dahlmeierovou



Biatlonistka Markéta Davidová obsadila na Světovém poháru v Anterselvě druhé místo v závodu s hromadným startem. Dvaadvacetiletá česká naděje, která v Itálii vyhrála čtvrteční sprint, dnes nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou. Mužský závod vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet, Michal Krčmář a Ondřej Moravec skončili na 23. a 25. místě.



Davidová zkompletovala svou medailovou sbírku v SP, v úvodu sezony byla třetí ve vytrvalostním závodu v Pokljuce. "Snažila jsem se dělat, co umím, a ono to vyšlo. Vůbec jsem to nečekala," řekla Davidová České televizi a děkovala za rychlé lyže. "Protože to odzávodily za mě, jely úplně neskutečně a já jsem se jenom vezla. Tleskám servisu," uvedla.

Davidová trefila 19 z 20 terčů, chybovala pouze při střelbě vstoje na třetí položce. Po závěrečné střelbě opustila stav na třetím místě, na trati pak ještě předběhla Němku Vanessu Hinzovou. Se sedminásobnou mistryní světa Dahlmeierovou, jež si dojela pro vítězství v SP po roce, prohrála o 13,1 sekundy.

"Říkala jsem si, že i když dám čtyři nuly, tak to nemusí být dobré. Ale dopadlo to takhle, takže jsem ráda. Byly to skvělé závody a pro mě úplně skvělý víkend," uvedla Davidová. "Nazval bych to fantazií," řekl asistent trenéra Jiří Holubec.

Česká biatlonistka zvládla i závěrečnou střeleckou položku vstoje, na které se rozhodovalo o stupních vítězů. "Sama se divím, že jsem se nerozklepala," smála se většinou dobře naladěná Davidová, která jela druhý závod s hromadným startem v kariéře. "Markéta je rozumná holka, vědu z toho nedělá. Tohle je v pohodě," ocenil Holubec.