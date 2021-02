Davidová ukázala na na biatlonovém MS ve slovinské Pokljuce obrovskou psychickou odolnost. Ve sprintu a ve stíhačce minula celkem osm terčů, z čehož byla hodně zklamaná. Na vytrvalostní závod se ale zkoncentrovala výborně, trefila všech 20 terčů, byla druhá nejrychlejší na trati a suverénně zvítězila.

Makula | Foto: Petr Slavík

„Makula nemá problém psychicky se vyrovnat s podobnými situacemi. U ní jde o to, aby sbírala další a další zkušenosti a aby se naučila za každé situace předvést správnou techniku. K tomu potřebujete zkušenosti. Můžete to vidět na Tiril Eckhoffové. Ta nebyla dlouho schopná střílet tak dobře, jak střílí teď. Bylo to u ní nahoru a dolů, ale poslední dvě sezóny je stabilní. A to jsou ty zkušenosti,“ myslí si trenér žen Egil Gjelland.