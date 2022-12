VK Malá Skála A – Volejbal Domažliče 0:3 (-19, -16, -17)

K poslednímu zápasu nastoupili hráči Malé Skály před domácím publikem proti druhému týmu tabulky, Volejbal Domažlice. Dalo se očekávat, že to nebude pro domácí hráče vůbec jednoduchý dvojzápas. Za hostující tým hraje bývalá extraligová opora VK Jihostroj České Budějovice a VK Euro Sitex Příbram, nahrávač Filip Kupilík. Dalším faktorem, který hrál soupeři do karet byla ta skutečnost, že během podzimní části sezóny zbytečně neztráceli body a plný počet bodů je oloupil pouze jeden tým, tj. Česká Lípa, která vede celou skupinu s jednou prohrou.

První zápas se nesl v duchu nepřesností a zbytečných chyb. Začátek prvního setu nevypadal vůbec špatně. Domácí hráči si dokonce na úvod setu vytvořili několika bodový náskok. Bohužel, záhy o tento náskok velice rychle přišly, kdy hráči Malé Skály neudrželi koncentraci a několik nevynucenými chybami a nepřesnostmi ve hře darovali soupeři rázem celý set v poměru 19:25. Do druhého zápasu byly provedeny nějaké změny, které měly směřovat k zlepšení herního projevu a bojovnosti. Tento krok, se však moc nesetkal s realitou, a i druhý set byl tak v režii hostů, který nakonec ovládli v poměru 16:25. Do třetího setu trenér vrátil původní sestavu, která zahajovala zápas. Tento tah se zdál být úspěšný. Několika kvalitními bloky a obranou v poli se domácí hráči dokázali přiblížit soupeři a držet s ním krok. Avšak toto tempo nevydrželo až do konce setu a v koncovce třetího setu hráči Malé Skály vytvořili několik nevynucených chyb, které je stáli třetí set a tím i celý první zápas v poměru 3:0.

Sestava: Preisler, Chum, Macháč, Mařík, Kovář, Pastuch (libera: Vronský, Anděl)

Střídali: Folprecht, Holubec, Hořák

Statistik: Novák

VK Malá Skála A – Volejbal Domažliče 3:1 (19, 23, -22, 24)

Na druhý zápas nezbýval o nic jiného, než se poučit z chyb v zápase prvním a přidat na bojovnosti. Zároveň se byla provedena ještě jedna změna, na post libera se zase vrátil Folprecht, který vypomáhal v prvním zápase na postu nahrávače za zraněného Nováka. Tento tah se trenéru Preislerovi vyplatil. Osvědčené duo Folprech, Vronský, kteří na postu libera působí od začátku sezóny, mělo hned v prvním setu druhého zápasu několik zákroků v poli, kterým podrželi tým v rozhodujících situacích a první set byl tak v režii domácích hráčů. Druhý set byl v podstatě kopií setu prvního. Precisní hra v poli, vykrývání a bezchybný útok. Všechny tyto bezchybné činnosti znamenali vítězství hráčů Malé Skály v druhém setu. Byl zde set třetí. Domácí hráči začali velice dobře a během třetího setu si vytvořili až 5 bodový náskok. Tento náskok však hráči Malé Skály nedokázali udržet a v koncovce třetího setu prohráli v poměru 25:22. Nezbývalo nic jiného, než se soustředit na čtvrtý set a vložit všechny síly a energii právě do tohoto setu, pokud chtěli domácí hráči pomýšlet na plný počet bodů z druhého zápasu. Čtvrtý set již nebyl převahou žádného z týmu, ale „tahanice“ o každý míč. V závěru setu udělali domácí hráči méně chyb než jejich soupeř z Jižních Čech a tím si pojistily výhru v druhém zápase a připsali ji tak 3 body do tabulky.

Sestava: Preisler, Chum, Holubec, Mařík, Kovář, Pastuch (libera: Folprecht, Vronský)

Střídali: Anděl, Macháč, Hořák, Červa, Melich

Statistik: Novák