Po minulém víkendu, kdy maloskalští volejbalisté dvakrát nestačili na celek MFF Praha, dorazil pod Pantheon tým z dalekého Kojetína, který vyhrál II. ligu moravské skupiny C. A zase bylo o co hrát.

Maloskaláci | Foto: Dagmar Březinová

Kojetín, vítěz II. ligy moravské skupiny C, se už před začátkem sezóny netajil ambicemi postoupit do druhé nejvyšší volejbalové soutěže, a tak se dalo předpokládat, že bude k vidění velmi kvalitní volejbal.

Malá Skála - Kojetín 0:3 (-20,-24,-29)

Hráči Malé Skály, kteří se museli vypořádat s několika absencemi, bohužel nevstoupili do utkání vůbec dobře a soupeř si hned v úvodu vypracoval několikabodový náskok. Domácí se trápili zejména na přihrávce, z čehož vyplývalo i dost nevynucený chyb na útoku. V závěru setu se však maloskalští hráči dokázali zkoncentrovat a bylo na nich vidět, že nechtějí nechat hostům žádný bod zadarmo. Ti se ale nenechali rozhodit a v prvním setu si dokráčeli pro pohodové vítězství 25:20. Po změně stran domácí navázali na dobrou koncovku z předchozího dějství a zejména zlepšený příjem pomohl domácímu nahrávači Novákovi připravovat spoluhráčům útok na jedny ruce, kdy především skvěle vycházela souhra s univerzálem Zemanem. Výborně se zhostil i role smečaře Pastuch, který jinak standardně nastupuje na postu diagonálního hráče. Diváci v zaplněné hale, kteří vytvářeli domácím skvělou atmosféru, mohli tak sledovat pohledný volejbal, kdy hráči na obou stranách nechtěli nechat dopadnout žádný balón na jejich palubovku. V tomto průběhu se nesla i koncovka druhé sady. V ní bohužel domácí udělali pár nepřesností, které je stály vítězství v tomto setu nejtěsnějším možným rozdílem 24:26. Na začátku třetího dějství si maloskalští dokázali vypracovat dvoubodový náskok, který si koncentrovanou a bojovnou hrou udržovali většinu setu. V závěru sady se však podařilo soupeři vyrovnat a byla z toho přetahovaná o každý míč, kde měly obě mužstva na ruce několik setbolů. Šťastnějším týmem byl nakonec opět Kojetín, který bohužel nedopustil další změnu stran, a nakonec esem ukončil třetí set v poměru 29:31 pro domácí, a tím i celý zápas.

Maloskalští volejbalisté tedy i ve třetím zápase kvalifikace o I. ligu vyšli bodově naprázdno.

Po zápase bylo na domácích hráčích vidět zklamání, že nedokázali soupeři urvat koncovku ani jednoho setu, protože se jednalo o jejich poslední domácí zápas této dlouhé sezóny. Velký dík určitě patří fanouškům, kteří dorazili a parádní kulisou hnali hráče Malé Skály vpřed nejen v tomto zápase, ale i během celého soutěžního ročníku. V pátek 19.4. sehrají maloskalští poslední zápas sezóny, kdy zajíždí k odvetnému utkání na palubovku Kojetína, kde se určitě pokusí získat nějaké body do tabulky.

Po závěrečném hvizdu rozhodčího se k zápasu vyjádřil i blokař a kapitán týmu Martin Mařík: „Podle mě jsme předvedli dobrý týmový výkon, o každý míč jsme bojovali, jak jsme jen mohli. Jen je škoda, že jsme neuhráli aspoň set na domácím hřišti, fanoušci by si to zasloužili. Je dobře, že jsme zas nohama na zemi. Začali jsme si uvědomovat nedostatky a slabiny naší hry, které jsme si v základní skupině neuvědomovali. Díky těmto prohrám víme na čem zapracovat a co zlepšit. V pátek hrajeme na hřišti Kojetína, kde se pokusíme předvést nadstandardní výkon, abychom mohli zakončit tuto zdařilou sezónu vítězstvím.“

Sestava: Novák, Anděl, Mařík, Zeman, Pastuch, Kovář a libero Bukovjan

Střídali: Preisler a Hořák