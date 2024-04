Maloskalští volejbalisté se poprvé ve své historii probojovali do kvalifikace o postup do první ligy, kdy se stali účastníky kvalifikační skupiny společně s celky VSK MFF UK Praha a SK Kojetín 2016 B.

volejbalování na Malé Skále | Foto: Michal Novotný

VSK MFF UK PRAHA – VK MALÁ SKÁLA 3:1 (-22, 24, 15, 17)

Volejbalisté Malé Skály se utkali s pražským celkem, který se z předposledního místa první ligy propadl do baráže, aby hájil svou účast v druhé nejvyšší soutěži i v dalším ročníku. Začátek utkání zastihl namotivované maloskalské hráče v dobré pohodě, skvělý příjem podání, dobrá obrana a útok dávali hostujícím hráčům šanci se porvat o body s daleko zkušenějším soupeřem. Ve vyrovnané koncovce prvního setu dokázali hráči Malé Skály udržet soupeře pod sebou a zejména díky razantnímu útoku a dobré obraně si připsali vítězství v prvním setu.

Hostující trenér MFF Praha byl slyšet na celou halu a dával svým svěřencům dost najevo svou nespokojenost s předvedenou hrou. Druhý set začal stejně jako první a hrálo se o každý míč. V koncovce druhého setu už vedli hostující hráči 22:24, ale v tu chvíli jako by se tíha okamžiku promítla na sebevědomí maloskalských. Nepřesnou mezihrou a útokem hostí se dostal domácí celek na koně a zejména díky skvěle hrajícímu kapitánovi na postu univerzálního hráče se jim povedl parádní obrat a srovnání stavu setů na 1:1. Najednou jako by už na hřišti byl jen jeden celek, letošní účastník první ligy začal diktovat tempo, kvalitním podáním dokázal dostat pod tlak hostující přijímající hráče a trestal každou chybu. Maloskalští volejbalisté se již nedokázali dostat zpět do hry a poslední dva sety ztratili v poměru 25:15 a 25:17.

„Do zápasu jsme vstoupili s velkým nasazením, které ještě umocnilo několik absurdních výroků rozhodčích, podařilo se nám urvat první set a soupeře jsme určitě zaskočili. V druhém setu jsme, bohužel, nedohráli skvěle rozehranou koncovku a tady se zápas zlomil, domácí tým se dostal do své pohody, naopak na nás padla deka a proti takto kvalitnímu a zkušenému soupeři jsme se již nedokázali vrátit zpět k naší hře z prvních dvou setů,“ zhodnotila utkání stálice základní sestavy smečař David Macháč.

Sestava – Folprecht, Anděl, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Bukovjan

Střídali – Novák a Kinský

Skaláci slavili historický úspěch. Vyhráli druhou ligu

VK MALÁ SKÁLA – VSK MFF UK PRAHA 0:3 (-18, -18, -20)

Druhý zápas se konal hned druhý den, opět proti MFF Praha, ale tentokrát na Malé Skále. Po sobotním zápase oba týmy věděli, co od sebe čekat. Naplněná hala na Malé Skále se těšila na skvělý volejbal. Začátek byl od obou lehce nervózní, však atmosféra v hale se dala přirovnat k extraligovému zápasu. Prakticky od začátku setu domácí dotahovali dvou až tříbodovou ztrátu, která v koncovce ještě vzrostla. Druhý set domácí nechytli už z počátku a po dvou neúspěšných útocích šel čerstvý Anděl za nevýrazného Holubce na plac pokusit se o obrat v setu. Následně šel na plac také Folprecht na nahrávku za Nováka, kterému skládal pouze ve formě hrající Pastuch.

Třetí set nabídl skvělou podívanou s výměnami hodnými první ligy, bohužel se od stavu 20:20 projevila zkušenost hostů z těžkých zápasů a koncovku zvládli lépe. I přes prohru 0:3 z pohledu maloskalského družstva byl v hale vidět hezký a dva sety vyrovnaný volejbal, za který patří poděkování i fanouškům, kteří vytvořili nezapomenutelný zážitek pro všechny zúčastněné.

Sestava – Novák, Holubec, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Bukovjan

Střídali – Folprecht, Kinský, Anděl a Hořák