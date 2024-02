Maloskalský volejbal má před s sebou slibnou budoucnost. K jistotě udržení si prvního místa ve druhé národní lize mužů chybí týmu už jen čtyři body. Z Chocně si hráči přivezli dalších pět bodů po výhrách 3:2 a 3:1. Postoupí o soutěž výš?

Malá Skála v akci | Foto: archiv Malá Skála

Postup z druhé volejbalové ligy do vyšší soutěže mají na dosah ruky. Na otázky, jestli jsou na „skok o patro výš“ připravení a co by to pro tým znamenalo, odpověděl nahrávač týmu a zástupce kapitána Michal Novák.

Jste připravení na postup do vyšší soutěže?

Několik hráčů z našeho týmu historicky první ligu hrálo, ale že by se dalo říct, že jsme na první ligu připraveni, tak to se asi říct nedá. První liga je na daleko vyšší úrovni, než je liga druhá. Ani jsme nikdy neřešili otázku, zdali chceme postoupit, jedem zápas od zápasu a co bude na konci, se bude teprve rozhodovat.



Jaký zápas bude rozhodující?

Asi se nedá říct, že bude rozhodující jeden zápas. Ve hře je ještě 24 bodů a náš náskok před druhým týmem v tabulce je 15 bodů, takže nám pro jistotu udržení si první příčky stačí uhrát 10 bodů. Já se celou dobu držím takové myšlenky, že stejně jako dokážeme kohokoliv v naší soutěži porazit, tak dokážeme i s kýmkoliv body ztratit.

Kdy bude jasno, jestli postoupíte?

Jasno může být už po tomto víkendu, když dvakrát zvítězíme za plných 6 bodů a naši konkurenti ztratí, tak už můžeme slavit.

Co by pro vás znamenal postup, například nové posily, větší náklady?

Postup do vyšší soutěže by pro nás znamenal spoustu věcí, rozhodně vyšší náklady na celou soutěž, větší tréninkovou zátěž a pak by to bylo také určitě o doplnění kádru. Zatím se soustředíme zápas od zápasu a jdeme si za naším cílem – vyhrát druhou ligu.



Vzpomínáte, jaká byla cesta vašeho týmu až k takovým kvalitním výkonům?

Když jsem před 16ti lety přišel z Turnova na Malou Skálu a dokázali jsme postupně postoupit z nejnižší krajské soutěže do druhé ligy, tak jsme v tu dobu byli všem pro smích. Moc jsme toho nevyhrávali a každý rok padali zpět do krajského přeboru, takže historická událost pro tak malou vesničku jakou Malá Skála je, je vyhrát druhou ligu a zahrát si kvalifikaci o ligu první. Vše navíc bude jen třešnička na dortu a příjemné rozhodování co bude dál.



Kteří soupeři by vás ve vyšší soutěži čekali?

Týmy z první ligy jsou většinou záložní týmy pro mladé hráče z extraligy, kteří nemají herní vytížení a nebo naopak soutěž, ve které dohrávají zkušení starší hráči, kteří už o nejvyšší soutěž nestojí. Družstva jako Dukla Liberec, České Budějovice, Ostrava, Brno, ale i třeba Hradec Králové, který v čele s Alešem Holubcem, bývalým reprezentačním blokařem, ukazuje svou sílu v českém poháru, kde se dostal mezi nejlepší čtyři týmy.