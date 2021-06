Hlavního pořadatele, Michala Preislera, který loni zorganizoval první ročník, rostoucí účast o padesát procent potěšila. A radost měl i z průběhu závodu, do kterého samozřejmě taky nastoupil za tým Jablonecké Mattonky.

V teple byla žízeň větší

„S vyhlášením jsme čekali až bude poslední v cíli. Při vyhlašování jsme malinko zmokli, ale jinak bylo počasí dobré, spíš moc teplé. Z toho důvodu lidi vypili i víc vody, než jsme měli, takže se z toho do příště zase poučíme. Žádné vážnější problémy jsem nezaznamenal, žádné kolapsy, závodníci si rozvrhli svoje síly dobře,“ řekl k průběhu Michal Preisler. A jak závod prožíval on jako účastník ?

„Několik kilometrů, tak tři čtyři, jsem měl na dohled Báru Jíšovou, úspěšnou závodnici, která v Malé Skále bydlí a také Kláru Malou, pak mi ale zmizely. Když jsme se blížili do Turnova, bylo teplé počasí hodně znát. Ale pod Hrubým Rohozcem vedla trať lesíkem, to už bylo dobré. Cestu zpátky jsme absolvovali pod mrakem, což mi vyhovovalo. Letos jsem sice zaběhl o deset minut horší čas než loni, ale zase bylo hezké, když jsem padesát metrů před s sebou viděl běžet syna s kamarádem,“ uvedl Michal Preisler.

Doběhl si pro bronz

Při vyhlašování došlo pouze k jediné komplikaci, kterou ale šéf půl maratonu popsal s úsměvem. A měl proč. „Když jsem vyhlašoval výsledky kategorie nad padesát let, tak jsem zjistil, že jsem v ní byl třetí. Musel jsem tedy neplánovaně požádat kamaráda z Karlových Varů, který dřív jako atlet za TJ Liaz Jablonec závodil, aby se ujal role moderátora a pomohl mi vyhlásit tuto kategorii. A jinak se mnou ještě vyhlašoval i zástupce Sun Disku. Tato firma nám s celou organizací velmi pomohla a určitě jí patří moje poděkování,“ zdůraznil pořadatel a závodník.

Spolu s pořadatelským týmem připravil pro účastníky opět příjemný podvečerní běh. „Poučili jsme se z nedostatků loňského ročníku a myslím, že to bylo letos zase o něco lepší. Příští rok bych chtěl připravit další ročník. Účast si netroufám odhadovat. Ale už jsem od kamarádů slyšel, že tuto akci budou ve svém okolí propagovat a že přivezou další své známé. Kamarád z Varů už letos přivezl další čtyři,“ řekl k závodu hlavní pořadatel.

Obec také pomohla

Problémy nebyly žádné ani s parkováním přesto, že Malá Skála o víkendech praská díky turistům ve švech. Michal Preisler domluvil u starosty obce Michala Rezlera také dostatečné množství parkovacích míst a každý, kdo přijel po vlastní ose, měl kde auto nechat. „Místní Bára Jíšová, letošní vítězka v kategorii žen do 39 let, doběhla do cíle v čase 1.26:02.4. Startovala za Eleven run team. Minulý týden v Praze doběhla celý maraton jako šestá mezi ženami. A Klára Malá z TJ LIAZ, vyhrála kategorii žen nad 40 let, když trať absolvovala za 1:34:07.1 hod. Pochází z nedalekého Rychnova a je to i loňská vítězka. Obě děvčata mě potěšila. V kategorii mužů zvítězili mimojablonečtí,“ dodal Michal Preisler. A ten se hned po ukončení této akce začal chystat na pondělí 7. června, kdy si v Praze na Julisce zaběhl závod veteránů na 1500 metrů v rámci Memoriálu Josefa Odložila. Výsledky: www.stopnito.cz.