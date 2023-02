V sobotu se v údolí Malé Skály sehrálo důležité volejbalové utkání o šanci na umístění v první trojici skupiny 'A'. O toto postavení soupeřili s domácím celkem borci z Příbrami.

Libero domácího týmu Michal Folprecht se před začátkem utkání obával: „Je nám jasné, že to nebude jednoduché. Při prvním utkání, které se odehrálo v Příbrami, jsme využili menší halu a soupeře k ničemu nepustili. Avšak v naší hale to bude jiné a soupeř se bude moct více opřít o kvalitní servis."

Začátek první sady ukázal, že hosté přijeli v dobré kondici a že si rozhodně budou chtít urvat nějaké body. Díky jejich nasazení od prvního hvizdu si tak vypracovali čtyřbodový náskok nad ještě nerozehřátým šestiválcem z pod Pantheonu. Netrvalo ale dlouho a domácí borci začali odvádět dobrou práci ve všech herních činnostech a tím dotáhli svou ztrátu. Koncovku první sady zvládli Maloskalští lépe i díky lepšímu příjmu než měl soupeř, a tak si připsali vítězný set.

Druhá sada byla z pohledu domácích kvalitnější a opět vítězná. Domácí šlapali jako dobře namazaný stroj, který válcoval soupeře. Skvělý výkon předvedl zejména univerzál Tomáš Pastuch, který ze servisu střílel těžké projektily, čímž prakticky znemožnil přípravu na kvalitní útok hostů z Příbrami.

Do třetího setu vlétli borci ze Skaly s velkou vervou. Hned na úvod zaskočilo hosty nepříjemné plachtivé podání domácího nahrávače Michala Nováka. Maloskalští tím však ani zdaleka nekončili a měli ještě eso v rukávu, které si šetřili na konec. Jednalo se o doslova velký potenciál v obraně, kdy se nad příbramskými vztyčila nepropustná obrovská hradba Pantheonského hradu, která odrážela jeden útok za druhým. Závěr setu se sice už nedohrál v tak vysoké koncentraci domácích, ale i přesto dotáhli tuto sadu do vítězného konce atak zvítězili v prvním utkání.

Blokař Ondřej Kovář okomentoval první zápas: „Jsem rád že se povedlo zvítězit 3:0 a pošetřit tak alespoň nějaké síly do závěrečných bojů o bronzovou pozici. Potvrdilo se, jak důležité je mít k dispozici kvalitní hráče na lavičce, neboť střídající Holubec pomohl několika technickými údery zastavit nápor hostů v koncovce druhého setu. Do karet nám také hrálo mnoho zkažených servisů hostů.“

Před začátkem dalšího zápasu se mužstvo Malé Skály shromáždilo na pokyn trenéra Preislera ve své šatně, kde proběhla porada o sestavě a taktice. Trenér mimo jiné varoval své svěřence, že bude nadcházející zápas těžší než byl ten ranní. Jeho slova se brzy ukázala jako pravdivá, jelikož hosté z Příbrami oproti rannímu zápasu přestali chybovat, zlepšili příjem, prosazovali se i nad vysokým blokem domácích, a velkou roli sehrál především i jejich vlastní blok, přes který se Maloskalští jen těžce dostávali. Výsledkem byl prohraný úvodní set.

Další sada nepřinesla pro volejbalového fanouška žádný velký zážitek. Pro domácí navíc nastal nešťastný okamžik, kdy se při vybírání jednoho z balónů srazili nahrávač Preisler ml. se spoluhráčem Melichem na postu univerzála. Otřesený nahrávač musel střídat a do zápasu už nezasáhl. Navzdory této situaci dokázali domácí druhý set vyhrát. Ani třetí a další sety nenabídly tak rychlý a dravý volejbal jako v prvním utkání. Oba celky hrály velmi vyrovnaně a rvaly se doslova o každý bod. V maloskalské hale navíc začala takzvaně "houstnout atmosféra". Konec třetího setu si však jednoznačně uhájili Příbramští. Domácí celek se ale ještě dokázal semknout a odpověděl s luxusním náskokem výhrou v další sadě. Rozhodovalo se tedy až v tiebreaku, který byl na obou stranách sítě velmi vypjatý a pro mnohé hráče zřejmě i vyčerpávající.

Po obrovsky vyrovnané bitvě nakonec odchází vítězně domácí celek Malé Skály. „Do prvního zápasu jsme vstoupili s odhodláním upevnit si místo v tabulce na vedoucích pozicích a to se odrazilo v naší hře plné bojovnosti. Do druhého zápasu jsme v obměněné sestavě vstoupili tak nějak na půl plynu a možná i trochu podcenili soupeře, který naopak svůj výkon zlepšil. Na hře se jistě odrazilo i zranění jednoho z nahrávačů,“ zhodnotil utkání urostlý smečař Vladimír Chum.

K zápasu se vyjádřil i Michal Folprecht z postu libera, který si cení pěti ukořistěných bodů a taky dlouhé vítězné šňůry trvající už devět zápasů v řadě. Jedním dechem dodává: „Dokážeme fungovat jako silný a jednotný tým, což je naše obrovská výhoda o kterou se můžeme opřít. A to je to, co většina ostatních týmů postrádá.“

Další sobotu 18.2. klub Malé Skály zavítá na palubovku rivalů z Mnichova Hradiště odkud si budou chtít utržit další cenné body a pokračovat tak na vítězné vlně.