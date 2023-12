Maloskalští volejbalisté se drží stále na průběžném prvním místě tabulky II.ligy. Doma přivítali hráče TJ Svitavy. V souboji prvního s třetím týmem tabulky se dala očekávat velmi atraktivní podívaná. Volejbaloví fanoušci si přišli na své.

házenkáři z Malé Skály | Foto: Dagmar Březinová

VK Malá Skála - TJ Svitavy 3:1 (15,-22,19,18)

V prvním setu byla k vidění spousta kvalitních výměn z obou stran a také precizní servis domácích, který nadělal velké problémy hostům ze Svitav. V průběhu setu domácí zatlačili soupeře tvrdým a přesným servisem a téměř bezchybnou hrou, kdy si bez větších problémů s přehledem došli pro vítězství v prvním setu.



Hned ve druhém setu došlo ke zvratu, domácím hráčům se nedařilo soupeře zatlačit na podání a vytvářeli velké množství nevynucených chyb. V koncovce hráčům trenéra Preislera nepomohlo ani střídání na nahrávce, kde za nahrávače Preislera přišel Folprecht, který se pokusil zvrátit nepříznivý stav pro domácí, ale nakonec ani tato změna na hosty nestačila a stav utkání byl tedy 1:1 na sety.



Ovšem ve třetím setu se hráči z pod Pantheonu zvedli, přestali kazit a navázali na výkon z prvního setu, kdy soupeře dokázali tlačit velmi kvalitním servisem a i procentuální úspěšnost na útoku šla nahoru. Hlavní zásluhu na tom měl domácí univerzál Pastuch, který soupeře ničil přesnými údery jak po diagonále tak i po lajně. V závěru setu se domácí dopustili mnoha nevynucených chyb, ale i tak dokázali set ovládnout.

Čtvrtý set se nesl v duchu prvního a třetího, precizní servis a tvrdý útok domácích znamenal téměř lehký průběh čtvrtého setu a i konečné vítězství 3:1 v celém zápase.

„Atmosféra v týmu je skvělá, táhneme za jeden provaz ke společnému cíli. Na hřišti si pomáháme a kolektivně otáčíme nepříznivé situace při hře. Myslím si, že jedním z nových impulzů pro růst týmu je spolupráce s Dušanem Hořínkem, se kterým jsme začali částečnou kondiční přípravu již během léta a ta vyústila v pravidelné společné tréninky během sezóny. Doufám, že nám tato spolupráce vydrží do budoucna,“ doplnil své dojmy z prvního utkání Tomáš Pastuch.

Sestava : Preisler, Pastuch, Holubec, Macháč, Kovář, Mařík a libero Bukovjan

Střídali : Folprecht, Anděl a Zeman

Pod Pantheonem v souboji druhého s třetím uspěli maloskalští volejbalisté

VK Malá Skála - TJ Svitavy 3:0 (19,22,18)

V odpoledním zápase udělal trenér Preisler dvě změny, na nahrávce začal Folprecht a na postu univerzála Zeman. Domácí vlétli do prvního setu ve stejném tempu jako v dopoledním zápase, bezchybným a razantním servisem dostali hosty pod tlak a bez sebemenšího problému si dokráčeli pro vítězství v prvním setu.

Druhý set začal ve stejném tempu jako set první, domácí si již od začátku setu dokázali vytvořit pětibodový náskok, který si dokázali držet až do koncovky setu. Hosté ale dokázali stáhnout náskok v koncovce setu a vypadalo to že set získají pro sebe, ovšem domácí dokázali nakonec převzít vedení na svou stranu, hlavně díky skvělému výkonu kapitána Maříka a nakonec set získali právě oni.

Ve třetím setu domácí opět získali ze začátku setu poměrně velký náskok, který si drželi po zbytek setu a to zejména díky skvělé přihrávce a tvrdému útoku. Náskok už Maloskalští nepustili a v pohodě dotáhli set do vítězného konce a upevnili si průběžné první místo v tabulce.

Sestava : Folprecht, Zeman, Holubec, Macháč, Kovář, Mařík a libero Bukovjan

Střídali : Preisler, Pastuch a Anděl