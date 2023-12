V druhé volejbalové lize mužů nenašel zatím tým Malé Skály stejně silnou konkurenci a suverénně vede tabulku.

Malá Skála 17.12. | Foto: Dagmar Březinová

Maloskalští volejbalisté, vezoucí se na vlně devíti výher v řadě, vyrazili na palubovku Dvora Králové s jasným úmyslem uhájit své prozatímní první místo v tabulce II. ligy. Skalští se museli obejít bez dlouhodobě zraněných Chuma a Kinského a také trenérské povinnosti plnícího Holubce. Na pomoc tak povolali nadějného mladíka Hořáka.

V prvním setu se skóre přelévalo z jedné strany na druhou a ani jeden z týmů si nedokázal vypracovat větší náskok. Maloskalští nedokázali využít velkého množství chyb, kterých se dopustil domácí celek a prohráli těsnou koncovku. V druhém setu byl k vidění velmi podobný průběh jako v setu prvním, pro Skalské bohužel až příliš podobný a byla z toho další těsná prohra v koncovce.

Do třetího setu nasadil trenér Preisler již od začátku na post smečaře zaskakujícího Bukovjana, který si jinak tradičně plní roli libera. Skalským se od začátku setu dařilo téměř vše na co sáhnuli, okamžitě si vybudovali téměř až dvojciferný náskok, především díky kvalitnímu servisu, kterým úplně rozložili hru domácích. Zbytek setu už si hráči z pod Pantheonu v klidu pohlídali a připsali si tak první zářez a zároveň udrželi naději na bodový zisk. Bohužel však své dobré momentální rozpoložení nedokázali přenést do začátku čtvrtého setu, kdy od samého začátku zaostávali za domácím celkem.

Tento výkonnostní propad nedokázal svými taktickými manévry zlomit ani trenér Preisler a bylo z toho pohodlné vítězství skvěle hrajícího Dvora Králové, jehož hráči se předvedli především skvělými zákroky v poli, kdy dokázali zvednout spoustu zdánlivě již ztracených balónů. Maloskalští tak poprvé po 9 zápasech vyšli bodově naprázdno.

VK Dvůr Králové nad Labem - VK Malá Skála 3:1 (23,23,-20,16)

Sestava: Novák, Anděl, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář, libero Folprecht

Střídali: Bukovjan, Hořák, Preisler a Zeman.

Maloskalští vedou druhou ligu. Táhnou do cíle za jeden provaz

Před druhým zápasem svolal trenér Preisler poradu v šatně a ujmul se proslovu. "Musíme zlepšit příjem, abychom mohli do útoku více zapojit Mářu (kapitán Mařík, pozn. autora) a hlavně obranu, v prvním zápase jsme nic neubránili." Do odpoledního zápasu udělal trenér 2 hráčské změny, na post nahrávače nastoupil Preisler ml. a na post univerzála s nemocí bojující Zeman, který nahradil veterána Pastucha, jenž pro problémy se zády do druhého zápasu již nezasáhl.

Druhý zápas však od začátku svým průběhem připomínal úvodní dějství, i přes nepopiratelnou snahu nebyli Maloskalští ve své ideální formě a opět ztratili první 2 sety proti skvěle bránícím domácím. Ve třetím setu se však hosté nadechli k velkému obratu, od začátku si udržovali náskok a třetí set tak získali pro sebe.

Poučeni z prvního zápasu, kdy po vyhraném setu přišel propadák, si nyní nástup do čtvrté sady pohlídali, nepustili domácí zpět na koně a bojovným výkonem srovnali stav na 2:2 na sety. Rozhodující pátá sada pak byla již kompletně v režii hostujících hráčů, kteří od začátku tahali za delší konec a svého soupeře k ničemu nepustili.

Po skvělém obratu si tak hráči týmu z údolí řeky Jizery odváží těžce vydřené 2 body do tabulky a vzhledem k výsledkům ostatních zápasů jim tento zisk stačí k udržení průběžného prvního místa v tabulce v polovině sezóny. Po Vánoční přestávce začnou Maloskalští hned zostra, jelikož v prvním domácím zápase (13.1.2024) přivítají ve své hale druhý tým tabulky, VK Hronov.

VK Dvůr Králové nad Labem - VK Malá Skála (21,21,-21,-20,-7)

Sestava VK Malá Skála: Preisler, Anděl, Mařík, Zeman, Macháč, Kovář, libero Folprecht

Střídali: Bukovjan, Hořák, Novák a Pastuch.