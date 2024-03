Volejbalisté Malé Skály přijeli v rámci druhé ligy na palubovku týmu TJ Svitavy. Čekal se vyrovnaný souboj třetího s prvním týmem tabulky a zároveň se hostující celek přijel přiblížit svému vysněnému cíli v podobě celkového vítězství v soutěži.

Svitavy - Malá Skála | Foto: Michal Novák

TJ Svitavy - VK Malá Skála 1:3 (-20,22,-21,-21)

Pokud by hosté dokázali uhrát čtyři body z šesti, vyhráli by soutěž. V prvním setu byla k vidění spousta kvalitních výměn z obou stran a také precizní servis hostí, který nadělal velké problémy domácím hráčům ze Svitav. V průběhu setu se hra vyrovnala, Svitavští byli neustále pod tlakem díky kvalitnímu servisu hostujícího celku a téměř bez chybnou hrou na síti i v obraně. Výsledkem byl tedy vyhraný set pro Maloskalské hráče. Hned ve druhém setu došlo ke zvratu, hostujícím hráčům se přestalo dařit na podání a nevynucenými chybami, především na zmiňovaném podání, ale i na útoku. V koncovce hráčům trenéra Preislera nepomohlo ani střídání na postu smečaře, kdy za Anděla nastoupil Holubec, který se pokusil zvrátit nepříznivý stav pro hosty, ale nakonec ani tato změna na domácí nestačila a stav utkání byl tedy 1:1 na sety.

Maloskalští však věděli, oč hrají a hned z kraje třetího setu se zvedli, snížili množství nevynucených chyb a navázali na výkon z prvního setu, kdy soupeře dokázali přehrát. Úspěšnost na útoku se zvedla hlavně zásluhou univerzála Zemana, který soupeře ničil přesnými a z velké výšky vedenými údery.

Čtvrtý set se nesl v duchu prvního a třetího setu, precizní servis a tvrdý útok hráčů Malé Skály znamenal konečné vítězství 3:1 na sety a připsání 3 bodů do tabulky.

Sestava - Preisler, Zeman, Anděl, Macháč, Kovář, Mařík a libero Folprecht

Střídali - Pastuch, Holubec, Novák a Bukovjan

Maloskaláci jdou tvrdě za svým. K postupu jim chybí jen čtyři body

TJ Svitavy - VK Malá Skála 2:3 (-9,-16,25,23,-15)

Do odpoledního zápasu udělal trenér Preisler hned čtyři změny. Na nahrávce začal Novák, na postu univerzála Pastuch a na liberu Bukovjan. Maloskalští vlétli do prvního setu ve stejném tempu jako v dopoledním zápase, bezchybným a razantním servisem, precizní hrou na útoku i v obraně dostali domácí pod tlak a bez sebemenšího problému si dokráčeli pro vítězství v prvním setu.

Druhý set se nesl ve stejné duchu jako set první, bezchybná hra a výborný příjem, o který se zasloužil především Bukovjan, pomohli Maloskalským borcům si v poklidu dojít pro vítězství v druhém setu a tím si i s jistotou dojít pro historicky první místo v druhé národní lize.

Ovšem ve třetím setu se borcům z Malé Skály nevydařil začátek. Velké množství nevynucených chyb znamenal pro Maloskaláky velkou bodovou ztrátu a hostující celek, který vrátil do hry svou nejlepší sestavu, začal diktovat tempo hry. Maloskalští se však bez boje nevzdali, dotáhli bodové manko, ale v koncovce se dařilo více domácím hráčům ze Svitav a tak těsně získali třetí set na svou stranu a zápas tím zdramatizovali.

Do čtvrté setu Maloskalští opět nevstoupil úplně ideálně, zhoršený příjem, lehké podání a nedůraz na útoku znamenal několika bodový náskok pro domácí Svitavy. V koncovce setu sáhl trenér Preisler pro dvojstřídaní na postu univerzála a nahrávače, ale ani tato změna nepřinesla zvrat v setu. To znamenalo srovnání skóre 2:2 na sety a o vítězi musel rozhodnout tie-break.

V pátém rozhodujícím setu se náskok obou týmu přeléval ze strany na stranu, chvíli drželi vedení domácí Svitavy a pak zase volejbalisté z Malé Skály. V koncovce setu však o vítězství Malé Skály rozhodl dvěma body na útoku kapitán Mařík, to znamenalo zisk pátého setu a konečné vítězství v zápase 3:2 pro hráče z Malé Skály.

„Jsme rádi, že se nám povedlo zajistit si první místo již dvě kola před koncem soutěže a můžeme zregenerovat před případnou kvalifikací o první ligu. I tentokrát jsme do poslední chvíle čekali, jak se sestava vykrystalizuje, neboť to vypadalo, že ze zdravotních důvodů nenastoupí náš stěžejní hráč a kapitán Martin Mařík. Všechno se však nakonec povedlo tak jak jsme si všichni představovali, takže můžeme s předstihem slavit,“ zakončil sobotní výlet do Svitav blokař Ondřej Kovář.

Sestava - Novák, Pastuch, Anděl, Macháč, Kovář, Mařík a libero Bukovjan

Střídali - Preisler, Zeman, Folprecht a Holubec