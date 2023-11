V neúplné tabulce se drží tým Malé Skály stále na prvním místě. V posledním dvojzápase udolali hráče Chocně nejmenším možných rozdílem 29:27. Závěry obou zápasů byly dramatické, zvyšovala se únava. Ale domáci se nedali.

Maloskalští volejbalisté | Foto: Dagmar Březinová

LUKÁŠ ZEMAN

VK Malá Skála – VK Choceň 3:1 (17,22,-24,24)

Tým volejbalistů z Malé Skály přivítal na domácím hřišti tým ze spodní části tabulky VK Choceň. Po minulé víkendové bodově úspěšné jízdě byla očekávání velmi vysoká. V téměř plné sestavě a nasazení volejbalisté Malé Skály v prvním setu nechybovali a chopili se vedení. Jejich vysoce úspěšná obrana a silný servis pokračovaly i v následujícím setu. Ve třetím setu ovšem Maloskalští polevili, a tak za stavu 10:16 přišlo na řadu dvojité střídání trenéra Preislera, které opět nastartovalo tým až do stavu 23:23, kdy ovšem ani to nestačilo a nakonec domácí prohrávali set 24:26. Čtvrtý set byl opět napínavý v duchu předchozího, nakonec však domácí tým Malé Skály získal cenné 3 body výsledkem 26:24 a celkově 3:1.

Sestava – Preisler, Chum, Mařík, Pastuch, Macháč, Kinský a libero Folprecht.

Střídali – Novák, Zeman, Kovář, Anděl a Bukovjan

VK Malá Skála – VK Choceň 3:1 (22,-28,22,27)

Do druhého zápasu dal trenér Malé Skály šanci ukázat své kvality i hráčům, kteří se v prvním zápase nedostali na hřiště. Prvního setu se opět zhostili domácí, bez výrazných chyb a pomocí silného útoku z pravého kůlu univerzála Zemana. Druhý set byl opět napínavý a hrálo se až do stavu 28:30, kdy tento set nakonec získal hostující tým pomocí tvrdého podání a vytrvalosti na útoku. Třetí set se držel stejného kroku jako set předchozí, oba týmy byly namotivovány vyhrát. Celý set domácí tým táhnul za kratší konec, ale v závěru hráči stav otočili a získali set poměrem 25:22. V tento moment již byla vidět únava, která hráče Malé Skály tížila, ve čtvrtém a závěrečném setu opět týmy bojovaly o každý bod a byla to napínavá bitva až konce. Nakonec se mohli radovat Maloskalští, kteří udolali hráče Chocně nejmenším možných rozdílem 29:27.

Sestava – Novák, Chum, Mařík, Zeman, Macháč, Kovář a libero Bukovjan.

Střídali – Preisler, Pastuch, Kinský, Anděl, Holubec a Folprecht.