MICHAL NOVÁK

Právě ve skupině B se potkají dva loňští vítězové, a to právě Česká Lípa, jakož to loňský vítěz skupiny „A“ a Malá Skála, která ovládla skupinu „B“. Hned první utkání soutěže svede dohromady dva pojizerské rivaly a to Malou Skálu a Turnov. Turnovští vracející se do druhé ligy po několikaleté pauze se zcela obměněným a omlazeným týmem budou chtít z pod Pantheonu nějaký ten bodíček uloupit. O to víc zajímavější tento souboj bude, jelikož čtyři turnovští odchovanci oblékají dres Malé Skály a další dva v minulosti za Turnov nějaký ten zápas také odehráli.

„Když se člověk ocitne v pozici, že hraje proti svému mateřskému klubu, tak k tomu musí přistupovat s respektem. Turnovu vděčím za mnohé. Dostal jsem možnost se někam dostat už jako junior a když jsem se vrátil jako dospělý zpět, tak jsem dostal další možnost v podobě budovat tým, který se bude ucházet o nejvyšší příčky druhé nejvyšší ligy a dokonce mít tu možnost si zahrát proti extraligovým týmům. Tento zápas bude mít velký náboj, jelikož spousta mých současných spoluhráčů prošla stejným klubem a budeme bojovat společně, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku a já osobně se na tento zápas velice moc těším,“ zhodnotil libero Maloskalských volejbalistů Michal Folprecht.

Hráči z pod Pantheonu sezónu zahájili pro ně již tradičním způsobem a to turnajem v Kobylí a následně Písečné. Poté již zamířili do haly, kde se střetli s dorosteneckým týmem Slavie Liberec a měl by je čekat ještě přípravný zapas s „B“ týmem VK Dukly Liberec, která hraje o patro výš, tedy v první lize.

Motivace po loňské historicky nejúspěšnější sezóně by měla být velká. Náš kádr sice opustil kapitán Martin Mařík, který dostal možnost vyzkoušet si extraligové angažmá v Dukle Liberec a bude tedy na jiných, aby se ho pokusili co nejlépe nahradit. V nadcházející sezóně bychom chtěli hrát minimálně ve středu tabulky a dle mého soudu by největšími favority na vítězství měli být družstva České Lípy a Svitav. Uvidíme jak se nám povede a třeba překvapí někdo úplně jiný,“ konstatoval závěrem lodivod Malé Skály Petr Preisler.

Domácí utkání v první polovině soutěže VK Malá Skála:

5.10.2024 11 a 15 hodin VK Malá Skála „A“ – TJ Zikuda Turnov

2.11.2024 10 a 14 hodin VK Malá Skála „A“ – TJ Sokol Mnichovo Hradiště

16.11.2024 11 a 15 hodin VK Malá Skála „A“ – VK Dvůr Králové nad Labem

7.12.2024 10 a 14 hodin VK Malá Skála „A“ – TJ Sokol Pardubice