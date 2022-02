Krátce po zápase odpověděl na otázky.

Jaký to byl pro vás zápas?

Rozdali jsme si to dost tvrdě, na chlapy. Ani jeden jsme moc nekopali. Postaru jsme si to rozdali rukama, hlava nehlava, ani jeden jsme to moc nekryli, udělali jsme si takovou chlapskou férovku.

Znal jste soupeře nebo jste se s ním pral poprvé?

Neznal. Byl jsem s ním v ringu poprvé. Jen jsem věděl, že udělal dobrý zápas se Slovákem, se kterým jsem se už já pral. A proto jsem věděl, že to bude adekvátní soupeř.

Překvapil vás něčím nebo jste si byl jistý?

Na konci prvního kola jsem si nebyl vůbec jistý. Vysypal jsem všechno, co jsem měl. On sice spadnul do počítání, ale vstal a pokračoval. To byl moment, který se často stává. Spustíte to největší zlo, soupeř to, jak se říká sežere, ale jde dál. A vy si pro sebe řeknete: já už ale nic dalšího nemám. Pak už to bylo jenom o načasování. Zkusil jsem ho chytit a to se naštěstí povedlo. Byl to dobrej kluk, extrémně tvrdej, bylo vidět, že nedělá naschvály. Mám rád čistý, férový boj.

Jak jste se na tento zápas připravoval?

Je těžký skloubit trénink s nočními službami a soukromými lekcemi. Ale, kde je vůle, tam je cesta. Vždycky se to dá nakombinovat.

Co jste musel absolvovat například kolem váhy?

Váhu jsem ladil na poslední chvíli. Musel jsem shodit z 92 na 86 kilo za týden. Dělá se to na vodě. Za pár dnů to bude zpátky. No a pak už jsem se soustředil jen na zápas.

Vnímal jste vaše fanoušky?

Ano, určitě. Jsem moc rád, že přišli. Díky rodině a kamarádům se mi to dnes povedlo. A také díky skoro celé interní JIPCE, přišli holky a kluci, kteří s se mnou pracují. Udělali neskutečný kotel a bylo to znát. Já za to byl moc šťastný. Hodně mě ta atmosféra, díky nim, hnala dopředu. A také děkuji sponzorům, kteří pomohli zaplatit halu. Jsem hodně šťastný a plný euforie. Děkuji všem.

Jste záchranář. Jak se vám tato práce líbí?

Líbí. Dělám na interní JIP v Jablonci. Holky jsou tam na mne moc hodné. A já zase, když přivezou nějakého agresivního pacienta a mám službu, tak si v duchu říkám, že si zrovna nevybral ten správný den. Nedovolím, aby někdo nějakou naši sestřičku i jiného obtěžoval.

Jak si užijete večer po zápase?

Sjedu si někam na pořádně masnou pizzu a colu. Dneska budu jenom ležet a zítra asi taky.