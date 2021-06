Na její start se postaví se startovním číslem 2 také průběžně druhá posádka šampionátu, Filip Mareš s Radkem Buchou .„Rally Hustopeče patří k mým oblíbeným soutěžím a spolu s Radkem se už nemůžeme dočkat samotného startu. Velmi nás potěšilo, že se podaří soutěž uspořádat i za účasti diváků.nDočkali jsme se a kolem tratí i v servisní zóně, bude opět po delší době ta správná atmosféra. Budeme se snažit, abychom se naším výkonem, všem fanouškům za jejich trpělivé čekání, co nejvíce odměnili,“ říká odhodlaně mladoboleslavský jezdec, jenž v roce 2019 v Hustopečích zvítězil.

Odskočili si do Plzně

Po odložení českokrumlovské rally na pozdější podzimní termín byla v kalendáři závodů po Rally Šumava několikatýdenní pauza. Tu posádka Laureta Auto Škoda Teamu využila ke startu v Rally Plzeň, kde otestovala svou formu před pokračováním „velkého mistráku“. „Rally Plzeň byla lákavou možností, jak se udržet v závodním tempu, po vypadnutí Krumlova. Nabídla nové a zajímavé tratě, které v kombinaci s vrtkavým počasím zajistily ideální možnost k vyzkoušení všeho potřebného. Věříme, že Hustopeče nabídnou stálejší počasí, už kvůli divákům. Ale kdyby přeci jen počasí nevyšlo, Plzeň nám v tomto směru dala mnoho nových zkušeností, které určitě můžeme v budoucnu zúročit,“ hodnotí plzeňský start spolujezdec Radek Bucha a Filip dodal: „Trochu nás mrzel větší odstup na Václava Pecha s Petrem Uhlem. Na plzeňských tratích jsme tempu jejich WRC příliš nestačili. Jeli velmi dobře a oproti tomu náš výkon nebyl zcela bez chyb. Tomu se v Hustopečích musíme vyhnout.“

Jednu důležitou novinku si Laureta Auto Škoda Teamu ale přeci jen pro své fanoušky připravil. Do Rally Hustopeče letos poprvé vyrazí s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo, v nejnovější specifikaci 2021. „Filip s Radkem dosud startovali s Fabii Rally2 evo v loňské specifikaci. Využili jsme dobrých vztahů mezi Entry Engineering a Škoda Motorsport a krátce před soutěží jsme do garáží Rexteamu dovezli vůz z limitované edice k oslavám 120 let motorsportu v automobilce Škoda. Věřím, že naší posádce přinese nejen štěstí, ale pomůže také ukrojit důležité vteřiny v bojích o vítězství,“ přeje si Pavel Paickr za Entry Engineering.

Rally Hustopeče startuje v pátek krátce po 17. hodině první etapou, čítající 4 rychlostní zkoušky. Společně se sobotními 6 RZ, v součtu vydají na více než 140 soutěžních kilometrů. Vítěz bude znám přesně po 24 hodinách závodu, neboť závěrečný ceremoniál je v plánu opět po 17. hodině. Laureta Auto Škoda Team zve všechny fanoušky rallysportu k tratím třetího podniku mistrovství ČR, do okolí Hustopečí.