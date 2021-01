Český tým nehlásí od posledních PCR testů žádné zdravotní potíže. V Oberhofu zůstává pětice žen a ke dvojici mužů se připojil junior Mikuláš Karlík. V pondělí si čeští reprezentanti během tréninků užili pohádkovou zimní kulisu a sluníčko. Večer opět přišla mlha a navíc silný nárazový vítr, v noci se k němu přidalo i vytrvalé sněžení. To pokračovalo i během úterních tréninků, pro které měli biatlonisté k dispozici zkrácené tratě. Úvodní kopec Birxsteig byl zavřený kvůli spadlým stromům.

Ondřej Rybář: „Junioři a juniorky, kteří jedou na IBU Cup, podstoupili v pondělí PCR testy. Prošli jimi Mikuláš Karlík, Jonáš Mareček i Luděk Abrahám. Do Oberhofu jsme povolali Mikuláše, který tu už v úterý absolvoval trénink. Počítáme s Jonášem, ale ten byl loni ještě dorostenec a nemá vyjeté kvalifikační body pro Světový pohár. Už jsme nedostali výjimku jako v prvním trimestru. Musel tedy odjet na IBU Cup do německého Arberu. Ve čtvrtek by si měl ve zkráceném individuálu vyjet kvalifikační body, aby v pátek mohl startovat v Oberhofu ve štafetě. Je to hrozně na sílu, ale bohužel nám nic jiného nezbývá. Luděk je ještě dorostenec, ale kdyby si vyjel i on kvalifikační body, tak by byl potenciálním náhradníkem pro štafetu. Máme informaci od IBU, že v této sezóně žádný tým kvůli covidu neztratí kvótu, takže nám zůstane pět mužů a pět žen. To nás uklidnilo, ale samozřejmě chceme i kvůli fanouškům udělat maximum pro to, aby se nejel další závod bez české účasti. Uvidíme podle aktuální situace, protože Jonáš bude muset odzávodit, pak hned sednout do auta, přejet do Oberhofu a druhý den zase závodit.“

Markéta Davidová: „Nemyslím si, že bych si tu nové tratě oblíbila. Přijdou mi těžší než loni. Je to zabijácké a jsem zvědavá, jak to bude vypadat tenhle týden. Ve sprintu jsem neměla tak dobrý běžecký čas. Ve stíhačce ano, ale to je trochu jiný závod, tam někdo nemusí běžet až do cíle naplno a nedá se to porovnávat. Každopádně jsem se mohla opřít o dobré lyže. Když se člověk pohybuje v kontaktních závodech nahoře, tak ho to samozřejmě baví. Jen to musím dotáhnout i poslední položkou a nepokazit si to. Takže suším, suším a suším.“

Sestava českých biatlonistů v Oberhofu:

Muži:

Mikuláš Karlík (premiéra)

Ondřej Moravec (3. místo, stíhací závod 2013)

Jakub Štvrtecký (35. místo, stíhací závod 2021)

Ženy:

Markéta Davidová (7. místo, sprint 2021)

Lucie Charvátová (27. místo, hromadný start 2020)

Jessica Jislová (43. místo, sprint 2018)

Eva Puskarčíková (3. místo, hromadný start 2017)

Tereza Vinklárková (81. místo, sprint 2021)

Program závodů:

13. 1. – 14:30 – sprint mužů

14. 1. – 14:30 – sprint žen

15. 1. – 14:30 – štafeta mužů

16. 1. – 14:45 – štafeta žen

17. 1. – 12:30 – hromadný start mužů

17. 1. – 15:00 – hromadný start žen