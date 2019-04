Jak jste se dostal k jiu-jitsu?

Já jsem chtěl dělat MMA, tím jsem začal, ale postupně mě to začalo bavit víc „na zemi“, tak jsem začal dělat jiu-jitsu. I když ten všeobecný názor je takový, že jde o nebezpečný sport, máme mnohem méně zranění než třeba fotbalisti. Když už se něco stane, tak si za to většinou může člověk sám, ale samozřejmě se všechni snaží, aby se jim nic nestalo. Podle mě to tak nebezpečné není.

Co vás insipirovalo?

Někdy na střední jsem viděl nějaký film, docela se mi to líbilo, tak jsem si našel pár videí na youtube a přišlo mi to drsný, tak jsem to začal dělat.

I proto, že se to holkám líbí?

No, to snad ani ne. Navíc jsem zjistil, že na to ženský tak úplně neletí. Zápas v kimonu mě nutí víc přemýšlet o krocích, které udělám, protože samozřejmě nechci nahrát soupeři. Když to někdo opravdu umí, tak to zase může použít proti vám.

Měl jste nějaká zranění?

Možná zlomený prst na noze a pár natažených vazů, ale nic závažnýho. Asi to zná každý sportovec, že se trénuje i přes zranění a tomu odpočinku se tolik nedá.

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Na Mistrovství Evropy jsem získal dvě bronzové medaile. Ta první pro mě úplně nebyla vítězstvím, ale ty ostatní jsem si zasloužil, navíc jsem pokročil do lepší kategorie. Dnes už jsem teda v elitě.

Jak jste zkombinoval studium na střední škole a trénování, bylo to náročné?

Dobře. Nikdy jsem se nepotřeboval moc učit. Mám dva výučáky a maturitu. Stačilo mi dávat o hodinách pozor a nedívat se do mobilu. Na střední, tak jsem dojížděl jednou za dva týdny do Pardubic na víkend. Občas jsem trénoval i v Mladé Boleslavi, ale to pak bylo těžký stíhat.

A jak teď zvládáte vysokou školu?

Tu studuju v Pardubicích, ale upřímně tam nechodím. Nepřišel jsem na zkoušky ani na přednášky, chci příští rok někam jinam. Střední byla lepší.

Jaké závody máte teď za sebou?

Byl jsem na zápase v Polsku, na mistrovství Polska, kde byla mnohem větší úroveň. Tam jsem na medaili nedosáhl, ale Polsko je opravdu špička v jiu-jitsu. Ale pomalu se jim začínáme, jako Češi, vyrovnávat. Začíná se to víc dostávat do podvědomí lidí.

Je sezóna ohraničená nebo trvá celý rok?

V červenci a v srpnu je méně závodů, jezdí m spíš na kempy, trénuju. Zápasy začínají v září. Máme hodně závodů, určitě mnohem víc než kluci z MMA. Závody jsou skoro každý týden. Byl bych rád, kdyby mi s financováním výjezdů do zahraničí pomohl sponzor, protože není moc reálné si vše platit sám a zvládat sezonu finančně, jezdit každý týden na zápasy do zahraničí, na soustředění a další s tím spojené akce.

Jak se připravujete na zápas? Musíte taky hubnout?

Ano, musím, ale ne tolik. V jiu-jitsu se vážíme v den zápasu, takže si nemůžu dovolit hubnout tolik jako jiní zápasníci. Určitě si nemůžu dovolit shazovat sedmnáct kilo. Nejvíc jsem zhubl asi deset, ale to bylo vážení den předem. Tohle je ale věc individuální a každý si to musí vyzkoušet na sobě, aby nezhubl moc, aby měl v zápase energii.

Co děláte ve volném čase?

Moc volného času nemám. V tělocvičně jsem třeba 6 hodin denně, mám dvoufázové tréninky a někdy trénuju i ostatní.

Nenapadlo vás založit si vlastní klub třeba doma, v Jablonci?

Přemýšlel jsem o tom, ale přišlo by mi to asi jako podpásovka ode mě. Začínal jsem tedy, takže otevřít si něco vlastního, otevřít další klub v Jablonci nebo v Liberci.

Co se vám na jiu-jitsu vlastně tak líbí?

I když je to individuální sport, je tam vidět práce celého týmu, jak trenér,a tak sparingů. Všichni si navzájem pomáhají a je to taková velká rodina. To se mi na tom líbí asi nejvíc.