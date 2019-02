Jak vypadaly vaše přípravy na zápas?

Ke konci přípravy jsem už dolaďoval taktické věci, váhu a další. Už to nebyly brutální drily. Příprava probíhala víc jak dva a půl měsíce a byla kvalitní. Pak jsme jen ladili.

Znáte svého soupeře?

Znám, vím, že to bude soupeř z Česka, ale kdo to je, to si nechám pro sebe.

Na koho z domácích borců, kromě vás, se mohou návštěvníci galavečera těšit?

Z jabloneckých mladíků nastoupí do zápasu Kuba Bakeš a Denis Klust. Chybět nebude také Láďa Kopal, kterého čeká pořádná řežba. Prát se bude i David Vinš, a to se soupeřem z Řecka. A taky se opět představí reprezentantka, kterou jsme v Jablonci mohli vidět už loni, Tereza Netušilová.

Jaký zápas bude, podle vás, patřit k nejzajímavějším?

Hvězdou večera je určitě Georgij Fibich. Je to ozdoba celého galavečera a všech akcí, na kterých se objeví. Je tomu to pro jeho netradiční styl, který nemá nikdo jiný.

Co pro vás zápas na této akci, je jiný než ostatní?

Určitě ano. Už jen proto, že akci spolu s Lojzou Škeříkem pořádáme a ručíme si za její průběh a kvalitu. Jsme za ni zodpovědní. A pak také proto, že se na nás přijde podívat rodina a kamarádi. Jim se chceme ukázat v co nejlepším světle, prostě se chceme všichni předvést, potvrdit, že ten sport děláme dobře. Galavečer má pro mne určitě jinou atmosféru, než když jedu na zápas jinam.

Jak bude vypadat půlhodinka před nástupem do ringu? Chcete být sám a v klidu?

Je to jak kdy. Ani si to vlastně moc neuvědomuji, protože půl hodinky před zápasem jsem už v takovém transu, že už chci být v ringu. Už mě to tam táhne. Ale každý z nás je jiný. Někdo potřebuje být sám a trochu ještě přemýšlet, uklidnit se, aby tam nedělal nesmysly. A jiný se zase potřebuje ještě trochu nabudit. My, domácí, jak si myslím já, se spíš potřebujeme trochu uklidnit, protože jsme přemotivovaní.

Co dalšího vás čeká po tomto galavečeru?

Už loni jsem říkal, že budu končit. Ale nějak to neklaplo. Tentokrát nebudu řešit, co bude dál. Teď se chci hlavně soustředit na nejbližší zápas, který mě čeká dnes v jablonecké sportovní hale. Jestli přijde nějaká nabídka, uvidíme. Chci být hlavně zdravý. Mám rodinu, chci být s ní.

Skončit by bylo těžké…

To ano, to se mi moc nechce. Ten sport mám rád a baví mne. Tak uvidíme…