Někteří biatlonisté se vraceli v době vypuknutí nákazy z Rakouska, tak hned nastoupili do povinné karantény. Lépe na tom byli ti, kteří se ve stejném čase přijížděli z Finska. Do karantény nemuseli, protože se vraceli z bezpečné destinace.

Jediné, co nemohli zorganizovat, byla oblíbená exhibice v biatlonovém areálu. Ta bývá vždy formou poděkování jak fanouškům, tak sponzorům biatlonu.

„Jinak se nás pandemie nedotkla, žádný problém jsme v souvislosti s nákazou neřešili, nikdo neonemocněl,“ dodal Jan Matouš.

EXHIBICE SE NEKONALA

„Exhibice měla být 25. března. Po ní už by sportovci nastoupili na zasloužené volno. V dubnu čerpají dovolenou, jen s tím rozdílem, že by možná někteří jeli do teplých krajin, což tentokrát nemohli,“ uvedl vedoucí střediska biatlonu Jan Matouš. Dodal, že biatlonisté v době dovolené nejen odpočívají, ale také dohánějí osobní resty, třeba studium a další.

Trenéři biatlonu po ukončení sezóny pracovali na jejím vyhodnocení a také už na přípravě plánů do sezóny další.

Jan Matouš s vládními nařízeními souhlasí a vidí je jako dostatečně přísná na to, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Také v budově SKP panují přísnější opatření než obvykle, hlavně co se týká vstupu zaměstnanců a sportovců.

OSIŘELA I STŘELNICE

V dubnu také, díky dovoleným, na biatlonovém stadionu osiřela i střelnice, takže nebylo třeba zavádět v těchto místech mimořádná opatření.

A jak budou pokračovat tréninky od května, po návratu biatlonistů z dovolené? O tom už trenéři také jednali. „Tréninky připravíme tak, abychom při stávající situaci zajistili všem co nejbezpečnější podmínky. Trénovat se ale musí. Máme výhodu, že běh, jízda na kole a některé další aktivity se v rámci přípravy dají dělat individuálně. A vyřešit umíme i trénink na střelnici,“ upřesnil zástupce českého biatlonu. „Jsme schopní fungovat a podle možností začít trénovat. Ale, pokud by to trvalo dlouho, mohli bychom s tím mít problémy,“ zamyslel se nad začátkem další sezóny bývalý úspěšný biatlonista. Sezónu odstartují začátkem května, ale určitě každý z nich, jak uvedl Jan Matouš, i během dovolené lehce trénoval. „Společně, s ohledem na opatření, se začnou připravovat od května. Do té doby jeli svoje udržovací tréninky. Nikdo nemůže celý měsíc nic nedělat,“ připomenul šéf jabloneckého střediska.

Potvrdil, že do zahájení tréninků musí doladit také personální otázku. „Někdo nebude pokračovat. Někdo zase postoupí do vyšší úrovně zabezpečení nebo naopak z ní vypadne, takže se musí v jednotlivých kategoriích udělat v družstvech přeskupení,“ dodal vedoucí střediska. Právě to je pak vlastně podkladem pro další plánování. Také to jsme už během dubna řešili,“ řekl zástupce SKP, který právě k tomu potřebuje kompletní hodnocení jak juniorů, tak seniorů. Společně s trenéry musí mít jasno ve složení družstev dřív, než v květnu příprava začne.

NENÍ TO LEVNÝ SPORT

Že biatlon na té nejvyšší úrovni není levný sport, o tom není pochyb. Když nepočítáme, kolik párů lyží ještě každý ze závodníků českého reprezentačního týmu má, tak ve zbraních je to pořádně velká finanční položka.

„Hlaveň se pohybuje kolem osmdesáti tisíc. Cena pažby je různá, podle toho, jak speciálně upravenou ji každý má. Ale ta částka se může zase pohybovat kolem deseti patnácti tisíc,“ řekl Matouš.

A dodal, že důležité jsou i náboje, které se vyrábějí v sériích a každá může fungovat, i když v minimálních rozdílech, jinak. Před tím, než se nová zbraň dostane ke sportovci, provádí se ještě nástřel hlavní a nábojů. „Biatlonisté pak dostávají hlavně s předem vybranými náboji,“ zdůraznil.

NA SEZÓNU NOVÁ ZBRAŇ

Každý reprezentant obdrží do nové sezóny novou zbraň. A používané hlavně jejich zbraní se posunou do juniorských týmů. A jakou mají spotřebu nábojů? Jeden závodník jich vystřílí kolem patnácti tisíc za sezónu. Při počtu členů reprezentačního týmu se celkové číslo vyhoupne přes sto tisíc kusů.

A ke kvalitní zbrani s perfektní pažbou, patnácti tisícům nábojů se nesmí zapomenout připočítat alespoň dvacet párů lyží.

Zbraň si biatlonisté hlídají jako oko v hlavě. Při kolizi na trati, kdy to odnese i pažba, pak nastává mravenční práce sebrat všechny kousky, které ve sněhu zůstaly a poskládat je dohromady. „Dobrý závodník se ale musí trefit s čímkoli,“ dodal Jan Matouš.