„Všichni už se vrátili z přípravy, kterou absolvovali v Anterselvě. Několik dní stráví se svými blízkými a čtvrtého února už odjíždí do Nového Města. V Jablonci ale také absolvují trénink v lehkém režimu, budou dolaďovat formu. Musí hlavně dávat pozor, aby nikdo neonemocněl. Chci být v předpovědi, jak uspějeme, optimista. Sice se nám letos trochu nedaří, ale potenciál určitě máme. Jsme lehce rozhození střelecky. Věřím, že, když se chytneme v prvním závodě, tak se srovnáme a hned to bude veselejší. Určitě našim závodníkům bude v Novém Městě fandit spousta fanoušků. Ale někdy to může být i kontraproduktivní, protože si někteří závodníci mohou daleko víc uvědomit stres a tlak na dobré výsledky. Podmínky v Novém Městě známe, to je naše výhoda. Ovšem domácí prostředí může být i nevýhodou a působit naopak. Doma je toto mistrovství pro naše závodníky daleko těžší," řekl k blížícímu se vrcholu sezóny vedoucí střediska, bývalý československý biatlonista, olympionik a vicemistr světa Jan Matouš.

NOMINACE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Kristýna Otcovská, Tereza Voborníková

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký

„Na mistrovství světa se předem nominovali tři nejlepší ženy a tři nejlepší muži v celkovém hodnocení Světového poháru. Na návrh trenéra je doplnily Lucie Charvátová, která pravidelně bodovala ve Světovém poháru, a Kristýna Otcovská, která byla nejlepší z týmu žen na mistrovství Evropy. Mezi muži se ukázal jako platný člen štafety Vítězslav Hornig a trenéři dají příležitost také Tomáši Mikyskovi, který se postupně vrací do formy po operaci kolene. Není ale jisté, že zvládne absolvovat celý závodní program. Zdravotní problémy měl i Michal Krčmář. Proto zvažujeme nominaci šestého muže po závodech IBU Cupu v německém Arberu. V případě potřeby chceme být připraveni," uvedl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Zajímavosti k účasti českých reprezentantů:

Michal Krčmář jako jediný zažil MS v Novém Městě 2013, kdy pomohl mužské štafeta k 6. místu. Pro Michala Krčmáře to bude 9. účast na MS. Na svém kontě má jednu medaili – bronz se smíšenou štafetou z Anterselvy 2020.

Členkou bronzového mixu byla i Markéta Davidová, která se o rok později na Pokljuce stala mistryní světa ve vytrvalostním závodě.

Nejzkušenější členkou ženského týmu je Lucie Charvátová, pro kterou to bude sedmá účast na MS. Doma má bronz ze sprintu v Anterselvě 2020.

Jonáš Mareček bude prvním novoměstským biatlonistou, který se zúčastní domácího MS.

Vítězslav Hornig a Kristýna Otcovská jsou premiérově v nominaci na MS. Otcovská dosud nestartovala ani ve SP.

Zdroj: Sedlák Jan