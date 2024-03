Biatlonisté ještě nekončí, přesněji končí pouze v domácích podmínkách, ale v zahraničí je čekají ještě další závody. Vedoucí SKP Kornspitz Jablonec Jan Matouš už ale ví, že se letos nebude konat slavnostní biatlonová exhibice. Důvodem je nedostatek sněhu.

Biatlon se v mlze nejel | Foto: Jaroslav Svoboda

„Na vedení svazu jsem už poslal informaci, že akci rušíme. Není sníh, výhled je nulový. Zřejmě už odtaje všechen. Ekonomicky by to byly hodně vysoké náklady kvůli jednomu odpoledni. To si nemůžeme dovolit. Vždycky jsme nějaké zbytky sněhu měli a něco jsme dostříkali. Ale letos to vůbec není možné. Vypadá to, že sníh tady brzy zmizí úplně," informoval vedoucí biatlonového střediska v Jablonci Jan Matouš.

Kde se nachází nyní biatlonová reprezentace a ostatní závodníci?

Reprezentaci čeká poslední trimestr, poslední tři kola. Tento víkend ( 29.2. - 3.3.) je v Oslu, kde se koná světový pohár. Úvodní čtvrteční závod byl z důvodu mlhy přeložený na pátek. Béčkaři odjeli do rakouského Obertilliachu. Junioři ještě závodí v Estonsku na juniorském a dorosteneckém Mistrovství světa. Končit budou všichni přibližně po půlce března.

Plánujete na jabloneckém biatlonovém stadionu tradiční exhibici?

Letos se konat nebude. A nebudeme v Jablonci pořádat ani Mistrovství republiky pro dorost a juniory. To se přeložilo do Nového Města na Moravě.

Jak jste spokojený s výsledky reprezentace v Novém Městě?

Byl jsem tam a byla tam výborná atmosféra. Spokojení nejsme. Čekali jsme víc a veřejnost od nás také očekává víc než desátá místa. Norové a Francouzi všem ujíždějí, ostatní za nimi poletují. My jsme se letos k medailím nedokázali přiblížit. Naše střelecké výsledky nejsou dobré, střelecké špičky nemáme stabilizované. Potřebujeme se trefovat! Až skončí sezóna, musíme všechno do detailů rozebrat a říct si, v čem je problém a co s ním. Máme dva roky do olympiády. Musíme s tím něco udělat. Zdá se to být spousta času, ale zase až tolik času to není. Musí s tím hlavně udělat něco trenéři, kteří jsou se závodníky denně. Možná je dobře, že jsme dostali „za uši“, abychom se s tím snažili něco udělat.

Velkou roli hraje u závodníka asi psychika…

Ano, to je. Ale to k tomu sportu patří. Trefovat se na tréninku je hezké, to dokáže každý. Je potřeba se to naučit tak, aby střelbu zvládli i pod tlakem.

Jak jste zvládal takové situace vy?

Já jsem byl nervák, taky jsem s tím bojoval. Stále říkám, že pro závodníka je důležité naučit se jezdit na medaili, propracovat se k tomu jezdit špičku, nejde očekávat nahodilý výkon. Teprve potom je šance, že takový výkon předvede závodník i na mistrovství světa nebo na olympiádě. A uškodí to, když nějaký závod nebo dva pokazí. Pak mu to vrtá v hlavě. Nejde na to zapomenout, stále se tím probírá. Ale, když se propracovává úspěšnými závody, tak získá jistotu a věří si, a to i na té střelnici.

Jste optimista?

Ano, to člověk musí být, i když vím, že nemáme zástupy kvalitních závodníků. Je to pár lidí, o kterých víme, že budou kolem šestého místa. Bez dobré střelby to ale nepůjde.



Jan Matouš, vedoucí jabloneckého biatlonového střediska SKP Kornspitz Jablonec:

Bývalý olympionik v roce 1983 zvítězil na předolympijských závodech v Sarajevu. Na zimních olympijských hrách 1984 v Sarajevu byl mezi jednotlivci byl 9. na 10 km a 10. na 20 km, ve štafetě šestý, účastnil se také ZOH 1988 v Calgary. Na mistrovství světa 1990 v Oslu získal ve štafetě stříbro společně s Tomášem Kosem, Jiřím Holubcem a Ivanem Masaříkem. V roce 1987 vyhrál závod světového poháru a v celkovém hodnocení se umístil na třetím místě.