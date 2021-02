„Uspořádali jsme menší nominační závody na Mistrovství světa juniorů a dorostu. Akci jsme záměrně nedělali o víkendu. A požádali jsme si ještě o jednu výjimku na další nominační závody, na kterých by se mělo sejít maximálně kolem sto dvaceti závodníků. Pokud ji dostaneme, měly by se konat v biatlonovém areálu v únoru.“ Upřesnil, že, pokud se jedná o závody s mezinárodní účastí nebo právě nominační, je šance na udělení výjimky velká.

Exhibice letos nebude

Určitě se ale letos nebude konat biatlonová exhibice, která je oblíbenou akcí SKP Kornspitz v závěru sezóny. „S touto akcí vůbec nepočítáme, právě proto, že je určená hlavně pro veřejnost a cílem vždycky bylo, aby na tuto podívanou dorazilo co nejvíce diváků a fanoušků biatlonu.“ A to se v předchozích letech vždy organizátorům podařilo. „Tuto podívanou jsme vždycky dělali hlavně pro lidi,“ potvrdil Jan Matouš.

Už trénují v Pokljuce

A jak on vidí blížící se vrchol biatlonové sezóny? Čeští biatlonisté měli před Mistrovstvím světa ve slovinské Pokljuce rozdílný program, tento týden už se ale všichni sešli na závěrečném soustředění v dějišti šampionátu.



„Moc bych si přál, aby se nám něco pořádného podařilo. I když jsme to hlídali a snažili se závodníky ochránit, jak jen to šlo, tak nám přece jen trochu zamíchal kartami covid, a to hlavně mezi muži. Děvčata to tolik nepostihlo. Tak se trochu upínáme na jejich výsledky. Je dobře, že už se zase do formy vrací Michal Krčmář,“ uvedl vedoucí SKP Kornspitz Jablonec.

Dodal, že příslib je také v juniorech, kteří dostanou na letošním mistrovství šanci. „Uvidíme, jak si povedou mladí, třeba Michal Karlík podává dobré výkony.“

Dva muži, jedna žena

Jednadvacetiletý Mikuláš Karlík podává v této sezóně stabilní výkony v IBU Cupu, z pěti závodů dojel čtyřikrát na bodech. Na ME v Dusznikách-Zdróji byl nejlépe 27. ve stíhačce.Čtyřiadvacetiletý Milan Žemlička si na evropském šampionátu vyjel mimo jiné 25. místo ve vytrvalostním závodě. V této disciplíně zaznamenal také premiérové body ve Světovém poháru, když v Anterselvě obsadil 39. příčku.



U žen byla nominace jednodušší. Už předem si ji zajistilo stabilní kvarteto ze Světového poháru. Pozici náhradnice si vyjela stále teprve dvacetiletá Tereza Voborníková, která dokázala letos bodovat v šesti ze sedmi závodů IBU Cupu. Na ME skončila nejlépe 30. ve vytrvalostním závodě.

Světový šampionát, který v Pokljuce odstartuje ve středu 10. února smíšenou štafetou, nabízí bohatý program až do 20. února. Do deseti dnů bojů o medaile, nejlepší výkony a umístění se zapojí také česká reprezentace.



Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Voborníková.

Muži: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Milan Žemlička.