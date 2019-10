Závodu se zúčastnili sportovci ze čtrnácti zemí Evropy. Nejdelší cestu absolvovali do Jablonce závodníci až z Mexika. Po dva dny byla hala nabytá borci, kteří létali vysoko nad trampolíny. Bojovali o medaile v kategorii děvčat a chlapců od jedenácti let, přes juniory až po dospělé, a to jak v singlech, tak v synchronních dvojicích. Pro nejlepší z nich měli pořadatelé připravené medaile, poháry a drobné ceny.

Liberečtí nechyběli

Na startovní listině nechyběli ani závodníci z pořádajícího libereckého oddílu. A jak prozradil Miroslav Patrman, hned od začátku si vedli dobře. „ Do finále probojovali Aneta Hrudová, Radek Povýšil.“ Ředitel závodu také potvrdil, že se zájem o skoky na trampolínách u veřejnosti stále zvyšuje. „Bylo by ale potřeba více trenérů, hlavně takových, které to baví, kteří mají čas něco ostatní naučit a hlavně čas na to, že budou chodit trénovat pravidelně. Trenérskou práci u nás nedělají zadarmo, takže zase požaduji, aby chodili pravidelně a abych nemusel vymýšlet náhradní řešení,“ zdůraznil Miroslav Patrman. On sám oslaví příští rok padesátileté výročí od doby, kdy se začal trampolínám věnovat. A stejné kulatiny oslaví také trampolíny v Česku, půlstoletí organizovaného skákání na trampolínách.

Pro maminky s dětmi

V oddíle libereckých trampolín aktuálně působí velmi šikovný tým trenérů. A jak potvrdil Patrman, skákat se může opravdu v každém věku. „Jezdí ke mně i maminky z Jablonce se svými dětmi. A ty jsou ve věku od jednoho do tří let. Děti to hodně baví, navíc jsou v dětském kolektivu, učí se správně pohybovat,“ popsal činnost na trampolínách u těch nejmenších ředitel, organizátor a trenér Patrman a dodal, že on maminky také učí, aby svoje děti nechaly být víc samostatné, aby je neomezovaly v lezení a překonávání překážek. „Třicítka maminek se u nás schází pravidelně, ale také ke mně chodí děti z mateřských, základních i středních škol. A často si veřejnost vybírá trampolíny jako adrenalínový dárek k narozeninám nebo k jiným příležitostem,“ zdůraznil Miroslav Patrman s tím, že zaskákat si může přijít každý, i ten, který to nikdy nezkusil.

Liberecký oddíl trampolín má také, jak potvrdily závody v Jablonci, úspěšné závodníky, kteří trénují ve čtyřech družstvech. „Ti mají tréninky čtyřikrát týdně a vyžaduji po nich, aby důsledně chodili,“ připomenul Miroslav Patrman.