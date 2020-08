Pořadatelům z domácího oddílu TJ LIAZ Jablonec se podařilo uspořádat 34. ročník tohoto mezinárodního atletického mítinku s rekordním počtem účastníků, kterých se nakonec sešlo na startu přes tři stovky.



NOVINKY SE VYPLATILY

Změny v doplnění programu se osvědčily. Přidaly se závody pro žactvo na 60m a kategorie juniorů byla doplněna účastí mužů a žen do 22 let.

Velký zájem byl také o doplnění závodů dorostu v překážkových bězích na 300m a 2000m. Výsledkem těchto změn byla rekordní účast za posledních 20 let.

Na programu mítinku bylo 39 disciplín, závodníci ze 43 oddílů republiky a Polska absolvovali 390 startů. Silný liják sice prodloužil zahájení závodů o půl hodiny, ale potom již ve výborných podmínkách mohla Mladá Evropa odstartovat.

Domácí závodníci a závodnice LIAZU využili známé prostředí a vybojovali sedm vítězství, osm druhých míst a stejný počet třetích.



DOMA SE JIM DAŘILO

Nejúspěšnější závodnicí byla Barbora Hůlková, která zvítězila v bězích na 100 a 400m.V běhu na 100m dosáhla času 12.28 a v rozběhu 12.26. Její čas na 400m byl 58.34.

Stejného výsledku dosáhl Štěpán Schubert vítězstvím v běhu na 200m časem 22.71 a ve skoku dalekém měl výbornou sérii, kterou zakončil posledním pokusem výkonem 663 cm, což je jeho osobní rekord.

Z dalších výsledků jabloneckých závodníků:

60m žáci-1.Lukáš Horna 7.55,3. Roman Kadavý 7.59, 60m žákyně-1. Adéla Horčičková 8.28,3.Jasmína Grebeníčková 8.45,100-2.Tomáš Osoba 11.44 (rozběh 11.40) ,400m-2.Jakub Zajíček 51.61 ,800m-3.Pavel Václavů 2:03.65,dálka-2.Tomáš Osoba 625,výška-3. Tadeáš Hrdlička 181(osobní rekord), štafeta dorostenců 4x100m -1.místo ve složení Princ, Osoba, Papoušek, Schubert 43.99 ,žáci 4x100m-3. ve složení Kadavý, Zajíček, Hejna, Horna 47.15 ,110m překážek-2.Jan Vodička 16.52.

Výsledky v kategorii žen: 100m-2.Adéla Novotná 12.55 (v rozběhu 12.31),400m-3.Andrea Plecháčová 59.30 (os. rekord) 100mpřek. 1.Kateřina Kadavá 16.10, 2.Lenka Bártová 16.25, dálka-2.Kateřina Kadavá 524, 3. Eliška Latislavová 519, výška 3.Lucie Všetečková 159, (os. rekord).