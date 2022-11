Semifinále prohrála s dynamickou Turkyní. Nemohla se dostat do hry, byla ve stresu. "Tak moc jsem chtěla postoupit, ale zároveň jsem byla v obavách, jestli mě nebudou limitovat “šrámy” z prvního fightu… Do správného módu, vypusť vnitřního mentála, jsem se nastavila až ve třetím kole, kdy jsem dostala v rohu sprchu od trenéra Alois Škeříka," popisuje svůj boj o cenný kov Michaela. Ale bylo pozdě.

"Po zápase mě to hrozně mrzelo. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se finančně podíleli na mé účasti na ME, díky vám jsem mohla odjet reprezentovat naši zem a vybojovat pro vás medaili, i když ne tu nejcennější. Tak pořád je to turnaj, kde startují ti nejlepší v Evropě. A samozřejmě děkuji mým sponzorům a fanouškům, kteří mě dlouhodobě provázejí," zdůraznila kicboxerka a zároveň také trenérka jabloneckého klubu Iron fighters.