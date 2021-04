Za zcela jiných okolností oproti předcházejícím rokům se v Jablonci konalo vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Jablonecka 2020.

Vzhledem k omezení sportovní činnosti už víc jak rok, nemohly se některé sporty prezentovat žádnými výkony a výsledky. To se nejvíce týkalo halových a kolektivních sportů. A to si pořadatelé jablonecké České unie sportu uvědomili a přizpůsobili k tomu i vyhlašování.

„Oslovili jsme ty kluby a oddíly, které se vůbec k nějaké sportovní činnosti dostaly. A ty nám poslaly svoje návrhy. Odborná komise je pak vyhodnotila a sestavila závěrečné pořadí. Tentokrát se nezapojovala veřejnost a nedošlo na internetové hlasování,“ uvedl hlavní organizátor Ladislav Čičmanec.

Na pódiu se ale i letos vystřídali zástupci mnoha kategorií a ocenění si odnesli ti, kteří si ho za své výkony v roce 2020 zasloužili.

I když se slavnostní večer mimořádně nekonal v jabloneckém divadle, fanoušci sportovců o nic nepřišli, protože mohli sledovat vyhlašování on line.

Nejlepší sportovec Jablonecka roku 2020

Zdroj: Youtube

A na své si konečně přišli fanoušci biatlonu, protože mezi vyhodnocenými byl také Michal Krčmář. A ten, vzhledem k situaci a omezenému počtu účastníků, si odnesl hned několik ocenění. Ta ale patřila i dalším biatlonistům. Počet účastníků ceremoniálu byl omezený, takže Michal si za biatlon odnesl všechny ceny. To nejvyšší ocenění, první místo mezi profesionálními sportovci, získala Markéta Davidová, které ho, jak Michal s úsměvem dodal, rád předá.

Výsledky:

Kolektiv profi-dospělí:

1. Mix štafeta SKP Kornspitz Jablonec biatlon, Puskarčíková Eva, Davidová Markéta, Moravec Ondřej, Krčmář Michal. Na MS Anterselva v Itálii 3.místo.

2. FK Jablonec-fotbal, účastník předkola Evropské ligy, 4.místo po skončení sezony 2019-2020

Kolektiv mládež:

1. štafeta dorostenců biatlon, SKP KORNSPITZ Jablonec - 2.místo,Lenzerheide(Švýcarsko) MS juniorů a dorostu, Ondřej Mánek, Kabrda Josef, Mareček Jonáš

2. štafeta chlapců TJ LIAZ atletika, 4 x 100m, 1.místo na MČR (Schubert,Papoušek,Osoba,Princ) a současně překonali rekord z roku 1990 o 3 setiny na 42,50s

3. štafeta dívek TJ LIAZ na 4x100m, 1.místo na MČR (Novotná,Štanclová,Rappová, Kadavá) výkonem 47,92s

4. Žákyně (TJ Liaz) štafeta 4x 60 metrů, 2. místo MČR ve složení Horčičková, T.

Krykorková, Sochorová a K. Krykorková časem 29.67.

5. JKL Desná - 1. místo pohár klubů žactva skok na lyžích + severská kombinace

Mládež-jednotlivci:

1. Ondřej Mánek – biatlon, SKP KORNSPITZ Jablonec, sprint 7,5km, 2. místo na MS juniorů, 2.místo na MS juniorů ve stíhacím závodě na 10km (Lenzerheide – Švýcarsko)

2.František Doubek – atletika AC Jablonec, ve starší kategorii juniorů v desetiboji vytvořil osobní rekord výkonem 7.666bodů a v kategorii U20 vede světové tabulky. Na MČR na pražské Slavii vyhrál jun.kategorii výkonem 7.579bodů a ve světových tabulkách své kategorie je na 6.místě.3

3. Diana Cholenská – skicross, TJ Bižuterie – 2.místo na juniorské olympiádě ve švýcarském Lausanne

4. Bažant Kryštof, ročník 2007, TJ Sokol Plavy, mistr ČR na horských kolech (MTB XCO) v Peci p.Sn., mistr ČR v cyklokrosu, mistr ČR ve štafetovém závodě horských kol, vítěz celkového pořadí Českého poháru horských kol

5. Barbora Sovová kajakářka - (Jbc. spolu Terezou Tettingerovou (Nymburk), získala na MČR 2 x zlato a 2x stříbro v singlové disciplíně. Spolu získaly ještě titul na čtyřkajaku 3.místem.

6. Jiří Tuž – lyže, klasika, Ski Klub Jablonec, vítěz MČR a vedoucí žebříčku kategorie staršího dorostu

7. Hornig Vítězslav – biatlon, SKP KORNSPITZ Jablonec, 2.místo, sprint juniorů na MS v Hochfilzenu (Rakousko)

8. Kateřina Dušková, TJ Sokol Plavy - CYKLO BENDA. Mistryně ČR horských kol v závodě štafet XCO, Čtvrté místo na mistrovství ČR horských kol v individuálním závodě XCO, Čtvrté místo v celkovém pořadí Českého poháru horských kol, Celková vítězka ŠKODA TOMKET Pražského MTB poháru 2020

9. Roman Kadavý, atletika TJ LIAZ, ve skoku dalekém svým veleskokem 647 cm v poslední sérii překonal svůj osobní rekord o 43 centimetrů, kterým rozhodl o vítězství a vybojování zlaté medaile. Druhým jeho velkým úspěchem bylo finále v běhu na 60 metrů překážek, již v rozběhu zaběhl osobní rekord časem 8.29, což byl v té době nejlepší výkon sezony. Ve vyrovnaném finále, kde rozhodovaly o zlatě dvě setiny, skončil nakonec třetí ve vylepšeném osobním rekordu 8.28. Roman tím úspěšně navázal na zisk stříbrné medaile z vícebojů a doplnil tím svou kompletní sadu medailí z Mistrovství republiky v hale.

10. Štěpán Schubert – atletika TJ LIAZ, 1.místo na MČR, český rekord na 110m př. – 13,62s Ostrava 5.9.2020

11. Pavla Kumstátová – atletika TJ LIAZ, 1. místo na MČR žákyň - v běhu na 800 metrů v osobním rekordu 2:13.21, když časem zůstala jen dvě setiny za rekordem šampionátu. MČR hala rozběhu zaběhla osobní rekord 2:18.05, který ještě dokázala vylepšit ve finále, kde vybojovala stříbrnou medaili časem 2:16.94.

12. Václav Veverka – cyklistika, FC Kooperativa Jablonec, 3.místo na MR cross country na horských kolech, jako junior se zúčastnil ME a byl 6. Na MR juniorů v časovce jednotlivců

13. Adéla Novotná – atletika TJ LIAZ, český halový rekord na 60m-7,40s v Ostravě 15.2.2020 na český halový rekord na 200m 23,83s –Ostrava 16.2.202020

14. Zuzana Štejfová – atletika TJ Desná,2.místo MČR žákyně v hodu kladivem

15. Rozárie Pospíšilová (benjamin.ml.žákyně) si odvezla z MČR ze singlových disciplín 2 x titul a na deblu s Eliškou Maškovou 1 x stříbro a 1 x bronz.

16. Anička Breňová (benjamin-ml.žákyně) vybojovala na MČR bronz a spolu s Barborou Hartmannovou skončily na republikovém mistrovství na 1.místě.

Dospělí jednotlivci-profi:

1.Markéta Davidová – biatlon, byla třikrát třetí v závodech SP a členka smíšené štafety, která byla třetí na MS

2. Tomáš Hübschmann, dlouholetý hráč FK Jablonec, opora týmu, který po skončení, sezony 2019-2020 skončil na 4.místě tabulky a zúčastnil se předkola Evropské ligy. Je odchovancem Sparty Praha, kde začal již v pěti letech, ale svou ligovou premiéru zažil v barvách Jablonce v sezoně 2000/2001, když na severu Čech hostoval ze Sparty. V Jablonci se stal nedílnou součástí sestavy týmu a vrátil se po sezoně zpět do Sparty.V roce 2004 odešel na desetileté angažmá do ukrajinského velkoklubu Šachtar Doněck, odkud se s řadou úspěchů včetně vítězství v Poháru UEFA vrátil v roce 2014 do Jablonce. Při svém druhém působení v týmu na Střelnici se stal kapitánem mužstva a je stále duší a srdcem fotbalového Jablonce.

3. Michaela Kerlehová – Iron Fighters, kick box, trenérka kickboxu ll. Třídy, kondiční trenérka NCSC, reprezentantka ČR, profesionální mistryně světa WKU, profesionální mistryně Evropy WKN, amatérská vicemistryně Evropy WAKO, držitelka mnoho ocenění ze světových i domácích klání

4. Stanislav Řezáč – úspěšný laufař, na lyžích např. J50 v roce 2020 dojel do cíle jako třiatřicátý. Pravidelně se účastní seriálu dálkových běhů Visma Ski Classic a nechyběl proto ve Švédsku na Vasově běhu, nejprestižnějším podniku tohoto seriálu. Nejdelší trasu ze všech dálkových běhů, 90 kilometrů, absolvoval jako sedmnáctý!!! V roce 2019 dokonce šestý. Závodu se účastní přes 16000 závodníků.

5. Lucie Charvátová - 3.místo sprint ženy 7,5km-Anterselva (Itálie)

6. Adam Václavík – klasické lyžování - supersprint 2.místo na ME v Minsku

7. Klára Moravcová - úspěšná, zkušená laufařka, reprezentantka ČR. V sérii závodů Eurolopettu 2020 získala zlato a stříbro a ve Wordlopettu také zlato.

Dospělí jednotlivci-Amatéři:

1. Pavla Havlíková – Po dvou operacích se dostávala do formy a v cyklokrosu obhájila již po sedmé titul mistryně ČR. Zúčastnila se také mistrovství světa a dalších závodů. Aktivně se věnuje výchově nové generace cyklistů na sportovním gymnáziu v Jablonci.

2. Jakub Bakeš – kick boxer, člen týmu Iron Fighters Jablonec, na velkém amatérském turnaji Wako Grand Prix v Praze vyhrál 1. místo a mistrovský pás ve své kategorii. Zlato vyhrál také na Mistrovství ČR, dokonce v kategorii o váhu vyšší. A na tomto MR ve své kategorii skončil stříbrný.

3. Lukáš Brož – nejlepší střelec I.B třídy libereckého kraje, s fotbalem začal v 10ti letech v Lomnici n.P., poté přestoupil do FK Jablonce. Prošel si mnoha kluby jako např. SK Semily, 1.FK Nová Paka, FK Jiskra Mšeno atd. Hrál jak na okresní tak i divizní úrovni. Momentálně hraje v TJ sokol Držkov.

Trenér profi:

1. Jiří Randák - Trenér atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec, z.s.

trenérská praxe 25 let, profesionální trenér 4 roky, specializace žactvo, užší

specializace horizontální skoky, vedoucí trenér Sportovního střediska AO TJ LIAZ

190 dětí kategorie žactva oddílu v roce 2020, z toho 110 dětí ve Sportovních třídách na ZŠ Pasířská 72 na Žižkově vrchu. Vedoucí trenér atletického oddílu TJ LIAZ , řídí 20 výkonnostních trenérů a 10 trenérů přípravek. Člen Výkonného výboru atletického oddílu. Vedoucí týmů mladších a starších kluků kategorie žactva v roce 2020 s úspěchy ve finále družstev ČR. Jeho hlavní skupina je 12 atletů v rozmezí ročníků 2001 - 2006 se specializací sprinty, skoky. Individuální úspěchy svěřenců 2020 - účastníci na MČR jednotlivých kategorií a Národní rekord ve štafetě 4x100 m kat. Dorostenci

2.Klucký Zdeněk FK Jablonec – jako dlouholetý asistent velmi úspěšného jabloneckého trenéra Petra Rady prvoligového mužstva FK Jablonec dovedl své svěřence po skončení jarní části soutěží do předkola Evropské ligy a na konci podzimu 2020 skončil jeho tým na 2.místě prvoligové tabulky.

Trenér Amatér:

1. Patrik Chlum - Jizerský klub lyžařů Desná, funkcionář, velkým podílem ze zasloužil na rekonstrukci skokanského areálu v Desné, který momentálně patří k nejmodernějším areálům pro výchovu žactva a dorostu v ČR.



2. Jitka Zemanová - praxe 25 let, vychovala Karolínu Indráčkovou, která v probíhající sezóně je nejúspěšnější Českou skokankou na lyžích a téměř pravidelně boduje v závodech Světového poháru.

Veterání nad 60 let:

Atletika: Antonín Hadinger, skok o tyči, člen TJ LIAZ Jablonec nad Nisou, úspěšně reprezentoval město i kraj na halovém mistrovství světa veteránů v polské Toruni. Další bylo 2. MÍSTO 320 CM; Mistrovství ČR veteránů ve Svitavách a 1. Místo výkonem 340 cm na Mistrovství Evropy a veteránů v Itálii.

Fair play:



Josef Ptáček – kick box,trenér dětí, žen a také nevidomých, projekt proti šikaně Šikana do klece na ochranu dětí a mládeže. Byl za svou trenérskou činnost oceněný za své sportovní a projektové úspěchy výkonnou ředitelkou Unicef, jako jeden z mála Čechů ovládá bojový systém Sambo

Milan Engel - motocyklový závodník, Už 7x startoval v nejtěžším závodě na světě, v rallye Dakar, poprvé v roce 2015, to dojel 30. a 4. mezi nováčky. Nejlepší umístění získal v roce 2019 – 15. místo, v roce 2020 byl 26. a letos dojel osmnáctý. Devátého dubna oslaví třicetiny. Je sedmnáctinásobný mistr ČR v kategoriích Enduro, Enduro sprint a Cross country. 8X startoval na motocyklové Šestidenní a 3x v ní dojel na zlatou medaili.

Cena za zásluhy ve sportu na Jablonecku:

1. Jiří Šimůnek – klasické lyžování - moderátora všech lyžařských akcí, které pořádá Ski Klub Jablonec na lyžařském kolečku v Břízkách. Tam také s lyžováním začínal v 70. letech začínal. Běhal na lyžích, pak post trenéra mládeže, hlavně dorostu. Vydrželo mu to až do devadesátých let. Na závodech se pohyboval v rámci republiky na desátém až dvacátém místě. Byl mnoho let ředitel Sportovního gymnázia a gymnázia Dr. Randy v Jablonci

2. Miloš Dajbych - hlavní strůjce toho, že jablonecká atletika byla ve své době Mekkou naší atletiky. Byl velice uznávaným předsedou komise vrcholové atletiky při Československém atletickém svazu. Mezi jeho svěřence patřil i dnešní primátor pan RNDr. Jiří Čeřovský - finalista halového ME v Mnichově. Trenérsky připravoval nějaký čas i výškařku Miladu Karbanovou a věnoval se i dalším výborným jabloneckým atletům. Hlavní jeho devizou byla ale trenérsko-organizační práce.