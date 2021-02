Z Mistrovství republiky v atletice mužů a žen, které se konalo o víkendu v Ostravě, se vrátila Eva Mikulová, trenérka mladých atletů a atletek TJ LIAZ, spokojená s jejich výkony. Jinak byla ale rozzlobená, protože jejich soupeřky a soupeři mohou i v této pandemické době trénovat daleko více, než její svěřenci.

„Ve finále doběhla Adéla Novotná na osmém místě v čase 7,65. To je její letošní nejlepší čas. Myslím, že má dobře nakročeno k Mistrovství republiky juniorů a juniorek, které se koná 6. a 7. března opět v Ostravě,“ řekla trenérka.

Adéla startovala v běhu na 60 metrů, doběhla osmá v nejlepším svém letošním čase. Osmá byla také na dvou stovce, v čase 24,80. Další atletka TJ LIAZ, Vendula Štanclová, doběhla do cíle jako dvanáctá v čase 8,85. A v trojskoku vybojoval jablonecký Honza Lechner jedenácté místo výkonem 13,65 m.

Soupeři dál trénují

Radost z výsledků trenérce ale hatila skutečnost, že nemohou v jablonecké hale trénovat tak, jako ostatní jinde. „Jablonec je jediný, který netrénuje. Když v Ostravě padaly dotazy, jestli závodníci jiných klubů pociťují v přípravě tuto dobu koronaviru. odpovědi zněly, že nepociťují. Trénují totiž v tunelech a všude tam, kde můžou pilovat techniky a rychlosti. Z děvčat, Adélky i Venduly Štanclové a taky z Honzy Lechnera, mám radost, ale jinak jsme naštvaní,“ popsala svoje dojmy koučka mládeže TJ LIAZ.

Na otázku, kde tedy mladí jablonečtí atleti a atletky v současné době, před důležitými závody, trénují, Eva odpověděla: „Než napadlo tolik sněhu, trénovala děvčata dokonce na schodišti. To jsem jim nejprve ale hezky zametla. S přibývajícím sněhem už hrozil úraz. Venku se v tretrách běhat nedá. Tak jsme pilovaly fyzičku chvíli i na parkovišti. To je ale také nebezpečné. Vím, že ostatní oddíly, jako je například Olymp Praha a další, se o své závodníky a závodnice postaraly. Můžou trénovat. Ti naši teď chodí, bohužel, na přípravu pouze ven. Což v takovém chladném období, jaké vládlo v minulých dnech, moc ideální není. Mohou jít na běžky a ve velmi omezených podmínkách na venkovní plochu stadionu vedle haly na Střelnici. Ale tam bychom si museli pokaždé vyházet sníh,“ řekla Mikulová.

Asi s atletikou skončí

Adéla Novotná sice absolvovala krátkou přípravu na Kanárských ostrovech, ale ve srovnání s ostatními je to málo. A Vendula Štanclová se účastní závodů, které bere jako příležitost k tréninku. A s tím záměrem také jela spolu s ostatními do Ostravy.



„Jednou až dvakrát týdně jedeme zatrénovat do Prahy na závody,“ dodala trenérka. Při setkáních s ostatními trenéry také už přišla na přetřes otázka, jaké budou děti po takové pauze, ve které se nemohou hýbat, sportovat, závodit? „Dvě třetiny dětí skončí se sportem. Na tom jsme se shodli. Trenéři z jiných oddílů a klubů už říkali, že se děti hromadně odhlašují, neplatí příspěvky. Vypadá to, že skončí nejen s atletikou, ale i s jinými sporty. Zelenou teď mají možná jen běžkaři. Jejich trenéři si mohou se svými svěřenci vyrazit na běžky,“ řekla a s politováním pokračovala.



„Je to špatné, když máme v Jablonci takovou velkou halu a vedle nás pak mají halu judisté a nikdo nemůžeme chodit trénovat. Určitě, při dodržení stanovených podmínek, bychom se v tak velké hale, s rozestupy a v daných počtech lidí, mohli dál připravovat. V takovém prostoru bychom se snad ani nepotkali. V Ostravě mohou trénovat v hale alespoň po dvou. A my ani to ne,“ zdůraznila Eva a uvažovala dál.



„Majitelem je město a od něho jsme nedostali povolení. Možná je to kvůli nákladům na topení. Ale my bychom snad raději trénovali v nevytopené hale, než venku, na sněhu a za mrazu,“ řekla svůj názor trenérka atletů.