Ani koronavirová pandemie nezastavila úspěšného jabloneckého závodníka v přípravě na nejtěžší závod světa.

Milan Engel je již pravidelným účastníkem Rallye Dakar. Ani letos nevynechá. Pokud tedy start nezmaří vývoj pandemie. Ale pořadatelé zatím počítají s tím, že se rallye pojede.



JAKÝ BYL TEN LOŇSKÝ?

Loňský, 42. ročník slavné Rallye Dakar se přesunul do Saúdské Arábie. Rallye odstartovala etapou z Džiddy do Al Vadž, která okamžitě ukázala, že tenhle ročník bude pěkně těžký. Ostatně organizátoři dopředu slibovali náročný terén a těžkou navigaci, což se potvrdilo nejen na startu, ale v celém závodě. Z 29 českých účastníků, kteří přejeli startovní rampu, jich do cíle dorazilo 26, což je devadesát procent!

A mezi nimi byl také Milan Engel. Do cíle na krásném šestadvacátém místě v kategorii motocyklů.



A JAKÝ BUDE LETOŠNÍ?

43. ročník Rallye Dakar se bude v Saúdské Arábii konat podruhé. Maraton potrvá čtrnáct dnů, od 3. ledna do 15. ledna 2021 ve spolupráci se Saúdskou automobilovou a motocyklovou federací.

Závod bude začínat a končit v Džiddě, což umožní soutěžícím vydat se pouští a podél Reaského moře.

Odstartuje prologem 3. ledna. Ten určí startovní pořadí do první z celkem jedenácti naplánovaných etap. V Džiddě pak tentokrát soutěž také skončí, a to 15. ledna. Odpočinkový den je naplánovaný na 9. ledna v Hailu. Na ten ale Milan Engel zdaleka nemyslí. Teď je v největší přípravě a řeší mnoho starostí, aby motorka, kterou pošle lodí, dorazila včas. Proto odpluje už první prosincový týden.



PŘÍPRAVA JEN DOMA

„S přípravou na loňský Dakar se to nedá letos srovnat. Loni touto dobou jsem trénoval v Tunisu nebo v Maroku. Nic jiného mi nezbývá, než se připravovat v domácích podmínkách. Teď nám ještě zavřeli všechny hranice, takže trénuju v Česku. Je to u Hodonína, kde je vhodný prostor, protože je to bývalý vojenský prostor, v písčitém terénu, takže to alespoň trochu napodobuje podmínky dálkové rallye. Tam mám k dispozici devítiminutový okruh. Není to úplně ono, ale v současné době pro mne to nejlepší, co může být,“ popsal komplikovanou přípravu.



SLÍBILI, ŽE SE POJEDE

Potvrdil, že pořadatel dělá všechno pro to, aby se rallye jela. „Organizátoři dělají, co mohou. A náš celý tým je naladěný na stejnou notu, i když tomu malinko nevěříme. Ale, snad to dopadne. Takže na Dakar se určitě připravujeme,“ řekl závodník.

Před vánočními svátky ho ještě čeká několik testů a ty také rozhodnou o jeho účasti.Teprve, když budou výsledky v pořádku, pustí ho pořadatel na start.



ROZHODNOU TESTY

„Teď trénuju na maximum, připravujeme techniku. Ale stačí jeden špatný test a všechno je pryč. Mám za sebe napsaného i náhradníka, kdyby se to stalo. Bohužel, i taková varianta může nastat. Doufejme ale, že ne,“ přeje si Milan Engel, který se na Dakar těší.

První prosincový týden už musí dovézt motorku do přístavu ve francouzské Marseille, aby měl jistotu, že do místa závodu dorazí včas.

Milan Engel pojede Dakar 2021 na stroji KTM 450. „Je to rallye replika, stejný model, na kterém jsem jel minulý Dakar. Pojedu také za stejný tým Orion Moto Racing Group,“ představil svůj stroj a tým nadějný borec.



JEN V AIRBAGOVÉ VESTĚ

Motorkáře bude provázet na letošním Dakaru jedna novinka. Vzhledem k tomu, že loňský ročník provázelo mnoho havárií, zavedli pořadatelé povinnost mít na sobě airbagovou vestu. „Je to pro naši bezpečnost. Teď už v ní jezdím a testuju ji. Má stejnou funkci jako aierbag v autě. Když spadnu, tak mě má ochránit, zabalit hrudník a záda, chránit před nárazem a nebezpečným pádem. Myslím, že je to budoucnost každého nebezpečného sportu a airbagová vesta se stane jeho běžnou součástí. Teď v ní jezdím, zatím mi ale nevyletěla, nevím, v jakém to může být okamžiku, za jakých podmínek. Tak snad mě to pak nepřekvapí. Ale na tom jsme teď všichni stejně,“ řekl k funkci novinky letošního Dakaru Milan.



S jakými ambicemi jablonecký závodník a reprezentant České republiky do Dakaru 2021 vyrazí?

Určitě s těmi nejvyššími. Když by při mně stálo štěstí, tak bych chtěl Dakar dojet kolem patnáctého, maximálně dvacátého místa. Celý tým si to přeje,“ má jasno Milan Engel.

Jako další sportovci, také on pocítil úbytek sponzorů a větší starosti o zajištění potřebných financí. „Firmy mají starosti sami se sebou. Nemají teď moc chuti investovat do něčeho jiného, než do vlastního chodu firmy. Je to ale boj, se kterým se potýkáme každý rok. A o peníze jde také pořadateli Dakaru.



STÁLE VELKÁ NEJISTOTA

Ten má zase obavy z nařízení vlády v Saudské Arábii, které by mohlo situaci ovlivnit až na poslední chvíli a museli by závod kvůli nim zrušit,“ uvedl úskalí, které ještě mohou Dakar 2021 ovlivnit.

„Všichni účastníci jsme vlastně v takovém očekávání. Připravujeme se a nevíme, jestli vůbec nějaký závod bude. Osobně bych se asi ani moc nezlobil. Hlavně proto, že příprava nebyla taková, jakou jsem si představoval. Ale to se týká všech týmů a všech účastníků. Příští ročník Dakaru je stále ohrožený, asi jako olympiáda. Žádná jistota,“ dodal k aktuální situaci zkušený jablonecký jezdec Milan Engel.