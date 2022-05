V jeho zálibě ho podporují rodiče od prvních motocyklových a pak i závodních krůčků. Oba věděli, že letošní Dakar pro syna bude velkou zkouškou. Věřili ale, že to zvládne. A zvládl! Motorky byly vždycky Milanovým snem, za kterým si šel. „Přivedl ho k nim otec. Milan začínal jako hobík v Jiřetíně už v šesti letech. A svoji první Šestidenní, takovou motocyklovou olympiádu, jel v Chile už v šestnácti letech. Tenkrát si musel až v Praze nechat udělat výjimku kvůli řidičáku. Má za s sebou osm Dakarů a ještě víc Šestidenních. Pokud bude mít sílu a chuť, myslíme si, že Dakarů udělá deset. A bude z něho legenda. To mu už nikdo nevezme,“ přeje si maminka a dodává: „Letošní kategorii, kterou jel, byla ta nejtěžší, všichni kluci si v ní sáhli na dno. Milan musel třeba ve tři vstávat, a to dvanáct dnů po sobě. To si asi málokdo dovede představit. Musel se v té kategorii najít. A to se mu povedlo. Udělal nám velkou radost.“

Od Dakaru uběhlo pět měsíců. Pomalu je čas chystat se na další. Milan si pár týdnů oddychl a v přípravě pokračoval. Jeden z březnových tréninků mu ale nevyšel. Na facebooku se v březnu objevila zpráva: "Ve středu jsem spadl na tréninku v Nové Pace a zlomil jsem si ruku. Stalo se to tak, že jsem jel táhlou zatáčku, ve které byly veliké díry, které mě rozmetly a ještě kromě toho jsem dostal kompresi, takže jsem byl ve vzduchu s motorkou a ještě k tomu tam byl skok do dálky . Umíte si asi představit co to bylo za tlamu. Myslím si, že ruku mám zlomenou hlavně kvůli motorce, která mě pěkně praštila. Dělám sport, který je nebezpečný a drsný. Bohužel, přináší radost ale také bolest. Brzy se dám dohromady a už koncem května pojedu závody, na které bych měl být plně připravený. Chtěl bych poděkovat Michalovi Mužíčkovi, za operaci a všem, kteří mě kolem této akce pomohli."

Květnový závod ale Milan nestihne. „Má zlomenou kost levé ruky, má v ní tyč a šrouby. Na kontrolu jde 28. května. Tak snad už to pak bude jen dobré. Když nám jeho přítelkyně volala, pořádně nám zatrnulo,“ dodává mamka.

Daleko víc ho možná mrzí ukradená helma v Liberci. „Netrápí mě, že tato helma byla dráhá, ale trápí mě to, že mě někdo ukradl část mě… na tuto helmu mám velké vzpomínky (druhé místo v Originál by Motul), ale hlavně její design je jediný na světě. Odcizeno to bylo v Liberci v OC Nisa. Vše je na kameře, je to nějaký kluk, ale není mu vidět do obličeje. Já kdybych ho chytil, tak se neznám. S ní někdo ukradl část mě. Na ni mám velké vzpomínky,“ lituje Milan.

Ohlasy fanoušků (a dalších najdete na fcb Milan Engel)

Milan Engel je ten nejlepší z České výpravy na letošním Dakaru 2022. Hlavně je to můj kamarád , který má charakter a svoje skromné charisma.Dávám Tě za vzor všem endurákům. Mildo ještě jednou děkuji za tvoji skromnost a pokoru. Díky Hylf

Stříbrnou placku v těžké kategorii “sám sobě vším - jezdcem i mechanikem spícím pouze ve stanu” a cenu fair play za kolegialitu Ti už nikdo nikdy nevezme. - Lenka Klimentová

Jsi borec, Milane !! - Jana Poláková

Za mě největší borec letošního Dakaru a ještě k tomu druhý místo. Ne, že měl Milan tu čest jet Dakar, ale Dakar měl tu čest, že mohl hostit takovou osobnost, jakou je on. Vivat Milan!! - Tomáš Urban