Přinese mu štěstí číslo 21? Úspěšný a zkušený jablonecký motocyklový závodník Milan Engel už se chystá na Dakar. A čekají ho samé novinky.

Engel pojede Dakar s 21 | Foto: archiv ME

Jednadvacet! Oko bere! „Přátele a fanoušci svůj osmý Dakar pojedu v kategorii Malé moto (Original by Motul). Bude to pro mě výzva, na kterou se těším a doufám, že mi budete držet palce. Určitě to budu potřebovat,“ tak představil světu svoje plány na Dakaru 2022 zkušený motocyklista z Jablonce Milan Engel, dlouholetý člen stáje Orion – Moto Racing Group.