Motocyklový závodník Milan Engel absolvoval už po sedmé nejtěžší závod, Rallye Dakar. Do cíle dorazil jako osmnáctý.

Po návratu strávil několik dnů s rodinou, nabíral fyzičku výšlapy například do Jizerských hor, třeba na tanvaldský Špičák. Svoji letošní účast okomentoval slovy: „Jsem naprosto spokojenej, když vezmu všechno to, co mě potkalo. Ale zvládl jsem to a závod dokončil. A za to jsem moc rád.“ Teď už ale období odpočinku Milanovi skončilo a naskočil do přípravy na další sezónu. „Naložili jsme motorky a vyrazili jsme do Itálie trénovat. Věřím, že společně s mým novým kolegou Jakubem Hronešem, něco natrénujeme,“ řekl zkušený jezdec.