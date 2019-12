Jak stoupá hladina adrenalinu s blížícím se startem?

Tak abych byl upřímný, zatím to ještě semnou nedělá nic jelikož už jedu na svůj 6tý Dakar, ale vím že mě čeká nejtěžší závod na světe a jsem z toho nervózní jak jsem se přes rok na něj připravil.

Loni vynikající 15. místo, jaký cíl máte pro letošek resp ročník 2020?

Loni to byl velice náročný a krásný závod plný emocí . Měl jsem i hodně štěstí a pokoru k tomuto závodu. 15. Místo nečekal nikdo ani já a jsem rád, že mi to vyšlo. Následující Dakar bych chtěl zopakovat a potvrdit tak 15 pozici a kdyby to šlo ,tak jí o trochu vylepšit, ale vím , že i dojet do cíle je veliký úspěch.

Dakar se přestěhoval do Saudské Arabie, co se dá od změny očekávat?

Z toho přesunu nevím co si mám myslet , každý je v očekávaní a nikdo pořádně neví co bude následovat. Už teď si země nárokuje nějaké požadavky, na které mi Evropani nejsme zvyklí. Bude to velká nezmáma, ale bude to velký zážitek

Dakar má měřit údajně okolo 9 000 km – jak se na to dá připravit ? A co ta příprava obnáší?

Příprava v mém sportu znamená nepodcenit fyzičku a co nejvíce najezdit na motorce přes rok v rámci možností a financí. Tento sport není levná záležitost a tak každy trénink s navigací stojí spoustu peněz. Trénovat především jezdíme do zahraničí, kde na to jsou podmínky. Země jako je Maroko nebo Tunis jsou ideální zemí na přípravu, kde jsou duny,rychlé pisty, a dlouhé neobydlené písečné pláně.

Jak se projeví namáhavá jízda v dunách na technice a co to dělá s jezdcem?

Technika když je pořádně připravená, tak vydrží úplně všechno s trochou štěstí. Naštěstí já mám už od začátku co jezdím Dakar nejlepšího mechanika Pavla Bartůňka, který se mi o stro stará nejlépe jak jde a já mohu každý den s klidnou hlavou závodit s tím, že s technikou nic není.

Jak se dokážete vždy po namáhavých etapách zregenerovat před dalším dnem?

Je to velice dlouhý a náročný závod a regenerace je pro to úplně ta nejdůležitější. Po každém dojezdu si dávám regenerační drink a po té si jdu třeba na hodinu lehnout a odpočinout si trošku , nebo si udělám svůj relax a s hudbou v uších si připravuji roadbook…. Ale nic namáhavého za ten den už nedělám.

Co Vás vedlo k přesunu na dálkové soutěže – rallye typu Dakar?

Ten sport se mi líbil už odjakživa, myslím si, že jsem se v této disciplíně našel a že je to i stavěné na mojí povahu. Dříve jsem závodil v Enduru a to mě postupem času přestalo naplňovat. Pořad stejné tratě pořád stejný systém a nějaký posun v nedohlednu, tak jsme si s tátou řekli, že zkusíme dálkové rally. Dálkové rally je úplný opak. Neustále zažíváte něco nového, místa kde jste ještě v životě nebili. Každý den musíte improvizovat s navigací a technikou, tak že jo naplňuje mě to dost.

Jak je největší rozdíl mezi těmito dvěma disciplínami z pohledu jezdce?

Dálkové rallye je úplně specifická disciplína, jezdec musí umět mnoho věcí na motorce, musí umět opravovat motorku, mít cit pro motorku, musí umět se orientovat, navigovat a mnoho dalších.

Startujete do první etapy 5.ledna. Co vás do té doby ještě čeká?

Jelikož jsem se nedávno vrátil z Tuniska, tak ještě budu makat na fyzičce a poté už si užiju nějakého toho volna před startem závodu, tak že mě neminou Vánoce a klidné svátky.

Jaký je motocykl, na kterém jedete?

Na následujícím Dakaru budu startovat za Orion - Moto Racing Group na stroji KTM 450 Rally Factory model 2019 …motorka má tři nádrže, dohromady to dá 32 L benzínu. Motor má přímé vstřikování a dvě podávající čerpadla. Motorka váží zhruba 135kg bez náplní, je to vodou chlazené SOHC. Maximální rychlost 183km/h.

Kolik účast na Dakaru stojí?

Zhruba 3 a půl milionu s motorkou. Není to jen o Dakaru ale také o přípravě během sezony a ta je také dost drahá. Finance se shánějí čím dál hůř a mě stále chybí můj osobní velký sponzor.