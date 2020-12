Libor Milota je majitel úspěšné jablonecké stavební firmy a je také úspěšný automobilový závodník za volantem vozu Mercedes AMG GT3 v týmu GT2 Motorsport.

Vozy kategorie GT3 patří k tomu nejsilnějšímu a nejrychlejšímu, co může milovník automobilového sportu na okruzích vidět. Jak se jablonecký rodák ocitl až ve voze, který je schopen dosahovat rychlosti přes tři sta kilometrů v hodině?

Začínal na sjezdovce

Jako člověk žijící od dětství v sedle tanvaldského Špičáku měl blízko k lyžování. „Od malička mě otec vedl ke sjezdovému lyžování, až do osmnácti let jsem aktivně závodně lyžoval. A dnes si myslím, že právě lyžování je velice dobrá průprava pro motoristický sport. Smysl pro oblouk, sledování rychlé, čisté a plynulé stopy – v té plynulosti je rychlost, a tyto návyky jsem získal právě na sjezdovkách. S postupem času jsem přešel i k běžkám, protože na nich se získá zase potřebná fyzička. No a teď mám desetiletého syna, tak jsem k tomu přidal ještě snowboard. Zimní sporty má celá naše rodina ráda,“ uvedl k začátku své sportovní dráhy Libor Milota.



K již vyjmenovaným sportům si ještě přidal cyklistiku a také funkci trenéra. Syn se totiž už věnuje motokrosu, tak ho trénuje a radí, jak na to. To jsou sporty, na které si při své náročné podnikatelské činnosti vždycky udělá čas. „Pro ty velký, rychlý závodní auta, jako jsou GT3, ve kterých jezdím poslední dva roky, je potřeba mít pořádnou fyzičku. To auto je v zatáčkách dlouho konstantně rychlé a tím vzniká i velké přetížení, které řidiče dokáže hodně unavit. Vozy v kategorii GT3, to je to nejrychlejší, co na okruzích jezdí, pokud pomineme formulové vozy. Z cestovních vozů jsou prostě top. Takové auto dokáže přetížení až 3,5 G . Řídit ho je opravdu náročné,“ vylíčil svého koníčka závodník.

Nikdo ho nepředjel

A jak se od lyží vlastně dostal k motorkám a autům? „Já jsem byl kluk, který vyrůstal na vesnici a dlouho u mě bylo hlavní lyžování. Motoristický sport pro mne vlastně začal v deseti letech, když mi děda s tátou vyndali starého Pionýra z půdy. Pak to pokračovalo tak, že jsem každou volnou chvíli trávil s touto motorkou. A v tomto směru jsem velice rychle dospíval. Když ostatní kluci jezdili na simsonech, já už měl třiapůlu Jawu a rychle jsem se dral moto světem. Jako skoro každý motorkář na Jablonecku jsem v té době jezdil do železnobrodských zatáček a do zatáček nahoru na Kořenov. A už tenkrát jsem byl rychlý a nikdo mé Jawě neujel. Ale také jsem tam přišel na to, že tudy cesta nevede a že to je hrozně nebezpečný. Prostě tam jednou každý spadne,“ popsal svoje okamžiky na motorce.

Začalo se mu dařit

A tak si tenkrát našel inzerát, ve kterém tým Ondry Lelka hledal chybějícího třetího jezdce pro vytrvalostní závody motocyklů na okruzích. A vyhrál výběrové řízení na jezdce, který tým doplní. „Byl jsem v té době okruhama nepolíbený, dokončoval jsem studia a měl splněný sen, doma Yamahu R1. Tak jsem se do toho výběrového řízení na okruh do Brna k Ondrovi Lelkovi přihlásil. Dnes vzpomínám s úsměvem, jak jsem si sehnal závodní okruhové pneumatiky, nasadil si je už tady doma a jel na nich až do Brna. Když jsem tam přijel, tak jsem pochopil, že ta pneumatika se dá již za tu cestu sjet,“ líčil překvapení odvážný motorkář.

Nikdy se nevzdává

V konkurenci domácích brněnských jezdců a dalších pražských a ostatních borců, kteří přivezli motorky na přívěsech, se sice cítil podle vlastních slov „trochu zvláštně,“ ale v hlavě měl jasno. „Nevzdám to! Jediné, co si dnes dovolím říct je, že jsem měl asi nejvíc ze všech chuť být dobrý a uspět. A že tam nikdo není v pozici, že by chtěl víc než já. Celý den jsme tam kroužili po okruhu a asi jsme byli všichni srovnatelně pomalí, dnes už se těm časům jenom usmívám.“



Po konkurzu všem jezdcům pořadatel výběru poděkoval, vzal si od nich telefony s tím, že se vybranému ozve. A po čtrnácti dnech Ondra Lelek zavolal. Konstatoval, že by stálo za to ho zkusit a vzal Libora Milotu na vytrvalostní závod do Mostu.

Pořád byli na bedně

„Vůbec jsem neměl tenkrát za úkol jet rychle, hlavně jsem měl dojet. Ondra se mi hrozně věnoval a když to řeknu, začal mně učit správně vnímat závodní svět. A potom, společně s Radkem Brabcem, který byl tím třetím, mne táhli nahoru. V závodech jsme dojížděli dobře. To se jezdily čtyř, šesti hodinové závody, kde jsme se ve třech střídali. A šlo v nich hodně o fyzičku a hlavně o týmovou hru. Já jsem postupně zrychloval a pravidelně jsme dojížděli na stupně vítězů,“ řekl závodník k začátkům na okruhu.



Po třech sezónách přišel zlom. Usilovným tréninkem přes zimu dokázal shodit na váze a nabrat fyzičku. A při prvním závodě v Brně se to vše projevilo zajížděním nejlepších časů. V týmu byl jasně nejrychlejší a zajíždění výborných výsledků po další sezony vedlo k dalšímu kroku.

Z vytrvalostních závodů, ve kterých není potřeba mít licenci, přišel po zisku závodnické licence přestup do Mistrovství ČR motocyklů na okruzích. A v něm další tři sezóny, kdy Libor Milota dojížděl na předních místech nejen v rámci českého mistrovství, ale také v rámci Alpe Adria cupu, kterému se říkalo „Malé mistrovství Evropy“.



Druhým místem v poháru na Hungaroringu, v těžké konkurenci, Libor Milota získal i značnou popularitu u maďarských motoristických fanoušků. A bylo mnoho závodů, ve kterých stál „na bedně“.

Odešel mu kamarád

To období shrnul s úsměvem: „Mám plný barák různých pohárů.“ To vše bylo již v době, kdy začínal budovat úspěšnou stavební firmu a navíc si přivydělával testováním motocyklů pro motoristické časopisy. A v rámci takovéhoto testu se smrtelně zranil Liborův kamarád a učitel Ondra Lelek.

A to bylo jedním z impulsů pro hledání změny. Navíc pro úspěšné závodění na motorce bylo potřeba mít nízkou tělesnou váhu. Což při jeho výšce a muskulatuře nebylo zrovna jednoduché. No a doma na něj již čekala kromě ženy i malá dcera.

Založil svoji firmu

Budování firmy, stavba rodinného domu, stres s tím vším spojený a i zdravotní problémy vedly k rozhodnutí se závody skončit. „Najednou jsem měl více času na rodinu, děti, firmu. Dva roky jsem z toho žil a cítil se spokojeně v poklidu. Narodil se nám syn. Po celou tu dobu jsem dění v motoristickém sportu ale sledoval, ale nebyl jsem aktivní. A pak jsem si půjčil rychlé sportovní auto a jel se podívat do Mostu na kamarády, jak závodí. Šel o takový poloprofesionální závod, kde bylo asi šedesát aut. A já se nechal kamarády přesvědčit, abych ty závody odjel. A vyhrál jsem je,“ uvedl k dalšímu úspěchu, který rozhodl o taky o důležitém kroku životě podnikatele.

Kam přijeli, vyhráli

Bylo nakročeno do další životní etapy. Následující dva roky byly ve znamení účasti na takovýchto závodech rychlých sportovních aut. S dobrými výsledky. Sám to komentuje: „Čím míň tlaku jsem do toho dával, tím lépe mi to šlo. Seznámil jsem se s majitelem GT2 Motorsportu Milanem Galášem. Ten měl v té době rychlé závodní Porsche 991 – GT3 Cup, což je již profesionální věc. Vzali mně k sobě. Začal jsem s nimi jezdit vytrvalostní závody. A kam jsme přijeli, tam jsme vyhráli. Já jsem tu rychlost měl z motorek, zjistil jsem, že auta po mně chtějí míň fyzičky a že některé věci se tam dělají obráceně než na motorkách, například se jinak brzdí. Během půl roku jsem se přeorientoval z motorek na auta a v rámci týmu a šampionátů, kterých jsme se zúčastnili v rámci zemí střední Evropy, jsme dokázali vyhrávat nebo dojíždět na stupně vítězů,“ uvedl k další životní etapě Libor Milota.

Sedl do Mercedesu

Majitele týmu i závodníka to hrozně bavilo. Žil z toho, co se naučil dříve. A pokračoval přes různé závody, týmy a vítězství až k tomu, že usedl do opravdu velkého závodního auta. Byl to Mercedes AMG GT3.

„Kdo miluje auta, ví o čem je řeč. Všechna auta jsou super, sportovní auta rychlá, ale pak je dlouho nic a potom gététrojka,“ řekl Milota a přidal trochu technických údajů k Mercedesu AMG. „Auto váží 1 300 kilogramů, karbonová karoserie má velký aerodynamický přítlak, osmi válcový atmosferický (nepřeplňovaný) motor dává výkon přes 700 koní a kroutící moment 1000 NM. Při té hmotnosti a kroutícím momentu zrychluje téměř jako raketa. Je to týmové auto, podílí se na něm několik lidí a firem, aby bylo možné je vůbec provozovat. Naším cílem bylo udělat s ním výsledky v rámci závodů zóny střední Evropy. Několikrát jsme vyhráli a pravidelně dojížděli na stupních vítězů. Já si z toho odnesl titul vicemistra vytrvalostních závodů střídy GT3 a obsadil jsem celkově třetí místo za sprinty třídy GT3 pro sezónu 2019.“ řekl závodník k další významné etapě svého života.

V Thajsku havaroval

Ale nezůstalo jen u závodů v rámci střední Evropy. Během jednoho takového v zahraničí došlo i na pořádnou „ránu“. „Jeli jsme v posádce s Tomášem Engem závod asijského seriálu GT3 v Thajsku s Lamborghinim. Praskla mi při kvalifikaci brzdová hadice a já v ohromné rychlosti narazil do bariery, kterou jsem prorazil. Roztočil jsem se ještě před tím nárazem a ten následně přišel zezadu. To auto je hlavně připravený na náraz zepředu, tak se utrhla přístrojová deska a s se mnou sedačka. Byl jsem otřesený a v tom rozsekaným autě jsem v šoku hledal knoflík starteru a chtěl nastartovat a odjet,“ vzpomněl velkou automobilovou bouračku.

I takové příběhy přináší automobilový sport. Nabízela se otázka na další situace, se kterými se závodník na okruzích potká? Třeba, když do něj soupeř najíždí? „K takovým situacím samozřejmě dochází a určitě to patří k závodům. Jsem zastáncem toho, že míň pravidel a víc sportovního korektního chování je lepší. Za nesportovní chování vás můžou vyloučit. To, že do vás někdo žďuchne, je součástí závodu. Z toho se nikdy nehroutím. Prostě oba závodíme a oba chceme vyhrát.“

Dobrý je neuhejbat

„Říká se, že, když přijdete do nové série, kde vás neznají, tak je potřebné být důrazný, moc neuhýbat a občas někam vyslat malou ránu. Aby všichni věděli, že nejste ten, který uhne. Totiž ten, kdo bude uhýbat a bude moc ohleduplný, nemá šanci vyhrávat. Ale to asi platí v každém sportu,“ zauvažoval Libor Milota.

A jaké největší úspěchy úspěšný jablonecký podnikatel a závodník na svém kontě? „Mám takové tři – třetí místo ze sprintových závodů celkově v sérii FIA Central Europe Zone v ročníku 2019. Pak výborný výsledek s vozidlem Praga R 1 na Floridě, kde jsme s týmem jeli na okruzích, kde jedou vozy NASCAR. Továrna Praga, která vyrábí okruhové speciály, hodnotila naše vystoupení hodně pozitivně. A velikou hodnotu má pro mne i okamžik, kdy jsem se mohl zúčastnit Thajské Super Série vozu GT3 po boku Tomáše Engeho. Toho si hrozně vážím, považuji ho za naši absolutní jedničku v moto sporu. A to, že jsem mohl jet s ním na jednou autě byla pro mne velká čest,“ vyjmenoval své nejlepší výkony a výsledky Libor Milota.

Virus všechno zrušil

Jenže úspěchy na okruzích nepřicházejí samy. Na jejich pozadí totiž stojí stovky hodiny tréninku, a to jak fyzické kondice, tak tréninky za pomocí moderní techniky. A o tom vyprávěl závodník dál.



Jaká byla příprava na sezónu 2020? „Věnoval jsem tomu v zimě spoustu času. Díky firmám, se kterými spolupracuji, se mi podařilo získat domů velký závodní simulátor. Takže závody, které odjedu na okruhu, můžu odjet stejně rychle doma na trenažeru, kde mám i soupeře. Tratě odpovídají těm skutečným, jedu ve stejném autě. A když jsme letos na jaře přijeli na mostecký okruh, kde se na závodě sešla opravdu silná konkurence, tak jsem tam vyhrál. Bylo to pro mne vysvědčení za to, že jsem přípravu celou zimu dělal dobře,“ právem se může pochlubit řidič pořádně rychlého vozu.

A nezůstalo jen u tohoto vítězství. Během období nejistoty a laborování s covidem odjel jablonecký závodník do Chorvatska na tři závody. A všechny vyhrál! Jenže situace s pandemií pak již další závody nepovolila. A Libor Milota se musel věnovat v té době především dění ve své úspěšné stavení firmě. K absenci závodů řekl: „Věřím, že si všechno vynahradíme v sezoně 2021. Pokud se vše v rámci celé společnosti vydaří a vrátí do normálu, tak se na závody určitě vydáme. Věřím, že se nachystáme dobře a už se na to moc těším.“

Další sny a plány?

„Chtěl bych jet nějaký velký závod, který bude mít velkou sportovní úroveň, hodně diváků. Určitě se chci vydat na Nürburgring. Severní smyčka je taková modla motor sportu, nebezpečný, dlouhý a rychlý okruh v lesích. Dneska je to pro mne nejméně dosažitelný okruh, tak ho moc netrénuju. Ale tam bych určitě chtěl odjet nějaký závod! Na to ale musí být člověk opravdu připravený. A dokud neodjedu doma na simulátoru 5 tisíc kol právě na tomto okruhu, tak tam nepojedu,“ má jasno o své závodní budoucnosti Libor Milota.

Úspěchy má i se svojí firmou

A další plány a sny má také v rámci svého podnikání a své stavební firmy TERMIL. Za tou stojí téměř dvacet let činnosti a může se chlubit řadou významných staveb nejenom na Jablonecku. „Chtěl bych postavit v Jablonci něco opravdu dobrýho a pěknýho pro lidi. Něco, kolem čeho by lidé chodili a říkali si. To postavila ta parta slušných chlapů z TERMILU.“

Z jeho vypravování byla cítit chuť něčeho dosáhnout, být perfektní, poctivý, stoprocentní, spolehliví. A to jak v podnikání, tak ve sportu.