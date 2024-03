Libor Milota | Foto: Foto: Team ISR

International GT Open s Audi. Nový šampionát, nové auto. Sezona 2024 se u Libora Miloty ponese v duchu velkých změn. Jablonecký automobilový závodník se ze středoevropského ESET Cupu přesouvá do prestižního šampionátu International GT Open. Zde se bude s Filipem Salaquardou střídat ve voze Audi R8 LMS stáje ISR Racing.

"Celý tým dělá maximum pro to, abych se v něm zabydlel co nejlépe. A myslím si, že se to daří. Nikdy jsem se netajil tím, že mám rád Mercedes, jsem ale pyšný na příběh, který nyní začínám psát s vozem Audi. Baví mě to a také vím, že je to ze sportovního pohledu ta správná cesta. I toto auto navíc začínám lépe chápat a mít rád," usmívá se a pochvaluje si Milota první měsíce v barvách ISR.

Do vozu Audi R8 LMS přesedá jablonecký jezdec, jehož kariéra kdysi odstartovala v motocyklových závodech, po pěti sezonách strávených za volantem Mercedesu AMG GT3. Právě s tímto autem se Milotovi podařilo dosáhnout největších úspěchů, mezi kterými vyčnívá titul celkového šampiona ESET Cupu z roku 2022. Loni se s tímto vozem rozloučil celkovým stříbrem jak ve sprintu třídy GT3, tak ve vytrvalosti této kategorie. V obou případech nestačil pouze na svého letošního parťáka Filipa Salaquardu.

Seriál International GT Open se řadí mezi nejprestižnější světové série vypisované pro vozy třídy GT3. Loni se ve startovním poli objevovalo pravidelně přes 30 aut a zhruba se stejným počtem účastníků se počítá také letos. V porovnání s ESET Cupem, kde je konkurence výrazně menší a celková závodní úroveň o stupeň nižší, čeká na Milotu velká změna. To si moc dobře uvědomuje.

"Úroveň tohoto šampionátu je velmi vysoká. Musíme se připravit na to, že v takto nabitém startovním poli budeme muset čelit horkým chvilkám mnohem častěji," potvrzuje 42letý závodník.

Milota již má v Audi za sebou první kilometry. Zatímco poprvé se s novým vozem svezl během loňského podzimu na Slovakia Ringu, v první polovině března proběhly ve španělské Barceloně rovněž oficiální zimní testy International GT Open. V konečném pořadí dvoudenního testování obsadila posádka ISR 14. pozici mezi 25 posádkami.

Se svým pokrokem byl Milota spokojen: "Řekl bych, že se mi daří obstojně zabydlovat. Samozřejmě to ale ještě chce nějaký čas. Pořád potřebuji najíždět kilometry. Čím více jich najedu, tím lepší to bude. Hodně jsme pracovali s nastavením auta a snažili jsme se vyhodnocovat data. Do zajížděných časů hodně promlouvala aktuální teplota trati a vzduchu. Zatímco ráno bylo pouze 10 stupňů, odpoledne klidně i 25. Filip byl samozřejmě rychlejší a jel skvěle. Moje ztráta ale nebyla příliš velká," hodnotil své vystoupení.

Salaquardu i Milotu sice letos čeká na scéně International GT Open první kompletní sezona, oba už ale mají s tímto šampionátem zkušenosti. Zatímco Salaquarda nastoupil v roce 2013 do dvou podniků s Ferrari 458 Italia týmu AF Corse, Milota se loni objevil při závodech na Hungaroringu s Mercedesem. Běhěm maďarského víkendu se ukázal v dobrém světle. V obou jízdách byl zapojen do boje o pódiové umístění mezi jezdci s bronzovou FIA licencí. První závod sice pro něj skončil předčasně kvůli technickým problémům, v tom druhém ale obsadil páté místo!

V letošním ročníku budou Milota se Salaquardou bojovat o body ve třídě PRO-AM. Pro tým ISR nepůjde ani zdaleka o první působení na mezinárodní scéně. V minulosti totiž účinkoval také v seriálech Blancpain GT Series nebo ADAC GT Masters. Ve druhém zmíněném případě dosáhl díky Filipu Salaquardovi a Franku Stipplerovi dokonce na jedno vítězství. V minulosti stáj nasazovala monoposty i v juniorských formulových šampionátech. Ve Světové sérii formule Renault 3.5 za ni závodili dokonce vítěz osmi velkých cen F1 Daniel Ricciardo nebo držitel prvenství z Indy 500 Alexander Rossi.

Letošní sezona International GT Open se bude skládat z osmi závodních víkendů. Sezona začne v termínu 26.-28. dubna v portugalském Portimau. Následovat budou německý Hockenheimring (10.-12. května), belgické Spa-Francorchamps (24.-26. května), maďarský Hungaroring (21.-23. června), francouzský Paul Ricard (19.-21. července), rakouský Red Bull Ring (13.-15. září), španělská Barcelona (27.-29. září) a italská Monza (18.-20. října).