Hradec Králové - Nejmladší družstvo basketbalového oddílu TJ Bižuterie v mistrovských soutěžích prohrálo v Hradci Králové se Sokolem 23:37 a v odvetě 32:45.

Basketbal. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Jiří Cihlář

V prvním zápase byla děvčata velmi nervózní, protože pro drtivou většinu to byl první mistrovský boj v životě, a to ještě na půdě bašty mládežnického ženského basketbalu v Hradci Králové. Poprvé také dívky hrály na nižší koše, které se speciální konstrukcí připevní na klasické. „Doufám, že od tohoto celkem vydařeného křestu to bude jen lepší a lepší,“ komentovala radostně trenérka Martina Císařová.

Hradec Králové – Bižuterie 37:23 (20:8). Body: Bastlová 12, K. Ješkeová, Fiedlerová, Šimůnková a Syrová po 2, Kerhartová 1.

Hradec Králové – Bižuterie 45:32 (26:19). Body: Bastlová 8, Fiedlerová, Kerhartová a Syrová 6, T. Ješkeová, Patrmanová a Tonarová po 2.