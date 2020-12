Jablonec n. N. – Každého svíčka jednou dohoří. To jediné je na světě spravedlivé. Před několika dny dohasl plamen života Miloslava Plášila z Jistebska.

Miroslav Plášil | Foto: ilustrační



ZAPOJIL SE DO VŠEHO

„Mirek byl tahoun, veselý člověk, osobnost, za kterou všichni šli. Dovedl nás dát dohromady,“ zavzpomínal na kamaráda, trenéra a také svého strýce Oskar Mužíček, bývalý sáňkař, který ale ještě dnes, když je možnost, na saně usedne. A nebyl sám, který věnoval vzpomínky člověku, jenž náhle tento svět opustil. Se slovy uznání o něm hovořil také bývalý sáňkař a trenér sáňkařské reprezentace Jindřich Zeman, také jeden z členů rodiny.

„Mirek pocházel z Kokonína. Narodil se v roce 1939. A když se v roce 1960 přistěhoval do Jistebska, hned nás, tehdy mladé, všechny okamžitě podchytil. Hned se zapojil tělovýchovného hnutí a také do sáňkování. Sám začal jezdit na saních dost dlouho, ale dotáhl to hodně daleko. Pro mne to byl člověk, který mi hodně pomáhal se saněmi, když mi umřel můj otec. Byl velmi šikovný. Za Mírou všichni táhli. Dokázal hodiny vykládat výborně vtipy, kam přišel, tam bylo veselo.“

Miloslav Plášil žil na Jistebsku stejně jako Oskar Mužíček a Jindra Zeman. Oba byli členové místního sáňkařského oddílu. Vzpomínají, že Mirek byl velmi aktivní člověk. Věnoval se atletice, byl ale i trenérem a rozhodčím královny sportu. Závodil na saních a také se sáňkařům věnoval, a to i jako trenér sáňkařské juniorské reprezentace České republiky.