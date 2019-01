Jablonec n. N. - Lada Cermanová je velkou nadějí ve vrhu koulí.

Lada Cermanová si ocenění převzala z rukou předsedy oddílu Dušana Molitorise. | Foto: Václav Novotný

Lada Cermanová z TJ LIAZ patřila k těm, kteří obdrželi ocenění za úspěšnou letní atletickou sezónu. Její disciplínou je vrh koulí. „Z vrhů mě ale baví všechny disciplíny, kromě oštěpu. Ten mi nejde," prozradila na sebe úspěšná koulařka.

Ke sportu a atletice se dostala už na základní škole. Startovala v nejrůznějších žákovských závodech. „Na jedněch si mne vyhlédla první trenérka, paní Michková z Desné. Ptala se mne, jestli nechci házet krikeťákem. Tak jsem to zkusila a už jsem u toho zůstala," vylíčila své první kroky závodnice TJ LIAZ. Plány má velké. „Směřuji co nejvýš, chci se dostat na olympiádu. Pak už je jedno, jaké by to bylo místo. Finále bych ale brala," vylíčila své jasné priority sympatická Lada.

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI…

Teď má ovšem před sebou další z důležitých životních úkolů. Čeká ji maturita na tanvaldské Obchodní akademii. A svoji školu si chválí. „Mám tady pro sport výborné podmínky. Jsem ve čtvrťáku a teď je mým hlavním cílem udělat maturitu. Atletika je taky prioritní, ale bez maturity bych se nehnula z místa," ví dobře atletka. A naplánovanou má i další budoucnost. Až jí v rukou oschne maturitní vysvědčení chce zamířit do Plzně. „Chci závodit za Škodovku a tam bych chtěla i studovat. Líbila by se mi trenérská práce nebo práce s dětmi, nejraději jako tělocvikářka," zdůraznila Lada.

ZRADILO JI KOLENO

I když letošní sezóna se jí příliš nevydařila kvůli zdravotnímu problému s kolenem, ve své závodní kariéře se chce posouvat stále dál. „Měla jsem problémy a bojuju s nimi ještě teď. Celou sezónu jsem makala, abych se co nejlépe připravila na mistrovství světa a byla tam co nejlepší. A pak jsem si vyhodila koleno, týden před odjezdem," vylíčila svoji smůlu Lada. Start na MS ale zvládla. Na tyto závody se velmi těšila a nemohla takovou příležitost zahodit.

VYMĚNÍ KOULI ZA DISK?

Teď trochu pošilhává po disku. „Kdybych se nechytla v kouli, tak zkouším disk. Jsem, co se týče výšky, tak trochu prcek. A disk je lehčí, váží kilo. Koule má čtyři kila. Je to něco nového a letí to dál. V kouli dělám stále stejné chyby a nedaří se mi je odbourat," plánuje Lada posun k jiné disciplíně.

Vzorem pro Ladu Cermanovou dvoumetrová, jak o ní říká, pokorná Novozélanďanka Valeria Adams a také Bára Špotáková. Do oštěpu se ale pustiti nehodlá.