/FOTO/ Další šílený městský sjezd je historií. Šílený ačkoliv velice oblíbený a uznávaný závod v Kolumbii má nového šampióna – Tomáše Slavíka z Jablonce nad Nisou.

Začínal v republikových soutěžích, dnes nemá Tomáš Slavík ve světě konkurenci. | Foto: Archiv Tomáše Slavíka

Nová trať na novém místě byla kratší, ale o to víc intenzivní a divoká víc než ta předchozí. Byla to skutečná prověrka pro všechny závodníky. Manizales je známý také svojí diváckou kulisou, která byla letos ještě větší, hlasitější a hnala závodníky ulicemi až do cíle. A byl to právě český závodník Tomáš Slavík, který zajel nejrychlejší jízdu a stal se tak “Campeón del Urbano Manizales“.