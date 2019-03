Jaká byla na závodech v na Špičáku konkurence?

Na závodech se sešlo mnoho závodníků ve všech kategoriích. Největší konkurence byla u kategorie žáků a mužů, kde startovalo 10 kvalitních jezdců, takže to byla v celku rivalita. Každý se ale musel snažit, protože to nebyl jen Český pohár, ale mistrovství ČR, kde šlo o titul mistra České republiky.

Jak jste se na ně připravoval?

V letošní sezoně už mám za sebou světové poháry a mistrovství světa, takže jsem měl vcelku natrénováno i na světových tratích. Výhoda byla, že se MČR a finále ČP jelo na mém domácím kopci na Tanvaldském Špičáku, který dobře znám a trénuji na něm celou zimní sezonu. Připraví nám zde super trať, jak na trénink, tak na samotné závody, za což jim patří veliké díky.

Jak závody probíhaly?

Hodně jsem se podílel na opravě trati, abychom ji opět připravili na sto procent. Za pomoci ostatních členů oddílu se nám to povedlo a měli jsme krásnou trať. Na první trénink jsme již měli vše hotové a mohli jsme začít oficiálním tréninkem, kde nám lehce zapršelo. Do dalšího rána jsme se probudili do -3 stupňů a z boulí byla ledová hora. Naštěstí to odpoledne lehce polevilo a trať byla hlavně pro děti bezpečnější. Poslední den počasí stále drželo a odjelo se krásné finále Českého poháru.

Byl nějaký problém na trati?

Vše bylo naprosto v pořádku a závody měly super úroveň.

Jakou měla trať kvalitu?

Trať jsme jako pořádající oddíl připravili, jak nejlépe jsme mohli. Za sebe mohu říct, že skvěle.

Pro vás to byly top závody…

To určitě ano. Podařilo se mi vyhrát oba závody. Nejprve mistrovství ČR a stal jsem se tak mistrem ČR pro rok 2019. A ještě jsem zvítězil a vyhrál tak všechny závody Českého poháru, které jsem letos objel. Jelikož jsem chyběl na třech závodech, tak jsem nedosáhl na celkové vítězství o 1 bod a celý seriál tak vyhrál Václav Novák z Ostravy. Ale vyhrál jsem všechny české závody a jsem spokojený.

Tím pro vás sezona skončila, nebo vás čeká další závod?

Ještě pro mne sezona neskončila. Pokračuji v závodech Evropského poháru ve francouzském Tignes.