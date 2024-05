Titul mistra republiky vybojoval v silné konkurenci nejlepších juniorů jablonecký kuželkář Jan Zeman z oddílu TJ Bižuterie, který hraje divizi. Úspěch Honzy patří k největším za poslední roky činnosti jabloneckých kuželkářů. V příští sezóně už bude nastupovat v kategorii mužů.

Jan Zeman, junior - mistr ČR v kuželkách | Foto: Josef Březina

Na jakém klání jste tento titul vybojoval?

Jednalo se o mistrovství ČR juniorů v roce 2024. Nedostal jsem se tam přímo, každý kraj má jedno postupové místo, takže postupují lidé z kraje. A pak je ještě druhá akce, pohár juniorů, který se pořádá po celý rok a jsou to určité turnaje. Těch bylo asi pět. Když člověk hraje dobře, prvních sedm postupuje. Umístil jsem se na pátém místě, takže jsem postoupil z poháru juniorů a z kraje postoupil také ještě náš další člen David Vincze, se kterým jsem tam hrál. Byli jsme na mistrovství dva. A stalo se, že jsem vyhrál.

Bylo to mistrovství juniorů, takže jste hrál proti těm nejlepším juniorům v republice?

Ano, přesně tak.

Jak takové mistrovství probíhá?

Jsou to dva hrací dny, v sobotu je kvalifikace na 120 hodů sdružených. Hraje se na každé dráze 30 hodů, 15 do plných a 15 dorážku a pak se střídáte. Bylo nás tam 32 a prvních 16 postupovalo do finále. To bylo hned v neděli. Po kvalifikaci jsem byl pátý a v neděli ve finále jsem byl druhý. Z toho mám stříbrnou medaili. A pak je ještě také další kategorie, tak zvaná kombinace, kde se sčítají výsledky ze soboty a neděle. A právě v ní jsem se stal mistrem republiky.

Takže, když po součtu výsledků za oba dny jste byl nejlepší.

Ano, je to tak. Jsem mistrem republiky v kombinaci. Myslím, že kombinace má větší hodnotu než jenom výsledky z neděle.

A když jste se na mistrovství dostal, sledoval jste, jaká je konkurence nebo kdo se probojoval z jiných krajů?

Všichni se známe, vím, kdo jak hraje. Kluci hrají dobře. Porazil jsem vlastně zároveň také všechny reprezentanty.

Jak se člověk dostane do reprezentace?

Je to trochu těžší. Sledují se výkony ze sezony a berou se ti, kteří hrají první nebo druhou ligu, protože jsou na tom lépe než já v divizi. My v Jablonci hrajeme divizi. Kluci z reprezentace hrají 120 hodů, což je hlavní soutěž, a na to se už jinak kouká. Mám sezónní výsledky na 100 hodů, ale oni mají 120 hodů. Do reprezentace se tedy dostanou ti z vyšších soutěží.

Kolik naházíte hodů třeba za týden?

Za trénink dám třeba 200 hodů a chodím dvakrát za týden na trénink, takže to je 400 hodů a pak mám o víkendu zápas. Takže za týden hodím třeba 500 hodů.

Jak těžkou koulí házíte?

Koule má 2,85 kilo.

To není málo při tolika hodech. Jak si udržujete fyzičku?

Ani moc ne, přiznám se, že na to moc nedbám.

Jsou kuželky těžký sport?

Je to zátěžový sport, takže se doporučuje k základnímu tréninku třeba ještě plavat, běhat, jezdit na kole, něčím to ještě vykompenzovat.

Jste vysokoškolák, kde a co studujete?

Studuju v Ústí UJEP, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, strojní fakultu. Jsem ve třeťáku, ale budu ještě vlastně navazovat, prodlužovat o jeden rok, protože mi tam nějaké předměty chyběly dodělat.

Máte čas i na jiné koníčky?

Dělám jenom kuželky a kuželky. Je to moje krásná volba.

Jak jste se k tomuto sportu dostal?

Dostal jsem se k němu přes mého kamaráda Davida. Ten taky začínal v TJ Bižuterie. Jsme kamarádi od základní školy, od první třídy. A táhneme to v oddíle spolu vlastně do teď. A to už nějaký pátek je.



Proč jste nezvolil třeba fotbal, hokej, biatlon, které jsou v Jablonci hodně rozšířené?

Pro mne jsou kuželky zajímavý a fajn sport. Je to o kolektivu. A my máme v oddíle super kolektiv. Jsme fajn parta a člověk se tady uklidní, nemá žádný stres.



Kdy jste začal poznávat, že vám to asi jde líp než kolegům, kamarádům a začal jste vyhrávat první závody?

To jsem byl asi už jako dorostenec. Jezdil jsem už i na mistrovství. V dorostenecké kategorii jsem nasbíral několik dobrých umístění. Dvakrát jsem byl sedmý. Celkově moc úspěchů ale ještě nemám. Tento titul je pro mě ten největší, zatím nejvyšší. Vůbec jsem ho nečekal. Bylo to vlastně moje poslední mistrovství v kategorii juniorů.



Přejdete do kategorie mužů. Jak si vedou jablonečtí kuželkáři, které od další sezóny posílíte?

V Severočeské divizi jsme teď na třetím místě.