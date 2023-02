Tři top disciplíny, koule mužů, běh na 60 m mužů a žen, byly ohodnocené přesně podle regulí evropské atletiky. Prvních pět nejlepších z těchto disciplín si z rozpočtu mítinku ulouplo téměř dvěstě tisíc. Ostatní disciplíny byly honorované o něco méně, ale i tak se jednalo o motivující a lákavé částky. Na každou trojici nejlepších v disciplíně je v rozpočtu vyčleněných čtyři sta padesát euro. Celkový rozpočet letošního významného ročníku byl sedm set tisíc. „Nedotujeme mítink z rozpočtu oddílu. Musíme mít peníze zajištěné z jiných zdrojů. Jabloneckou halu bychom nebyli schopní uskutečnit bez finanční pomoci města, kraje a dalších sponzorů. Pomohla nám a také finančně nás podpořila světová rekordmanka Helena Fibingerová, která vytvořila v Jablonci světový rekord ve vrhu koulí výkonem 22.50. Tento výkon ještě do dnešní doby nikdo nepřekonal.Tím, že se Jablonecká hala zařadila mezi evropské mítinky a navíc otevírala halovou sezónu, tak jsme ji připravovali už od léta minulého roku. A teď už plánujeme další ročník,“ zdůraznil šéf atletického oddílu TJ LIAZ.

Veleba si v Jablonci vybojoval účast na halovém Mistrovství Evropy

Víc jak tři sta diváků se nejvíc těšilo hlavně na běh na sto metrů. Ten se nikde v hale, v Evropě, neběhá, protože není k dispozici potřebně dlouhý doběh. A my, v Jablonci, jsme tuto podmínku splnili. Vítězové této kategorie mužů a žen obdrželi za svůj výkon navíc také zlatou cihličku, kterou věnovala jablonecká firma Soliter. „Nazvali jsme ji zlatá stovka, protože se jednalo o pět gramů ryzího zlata v hodnotě deseti tisíc korun. To bylo pro oba vítěze velmi příjemné překvapení. Tento závod vyžadoval velkou úpravu tratě v hale, protože nalajnováno máme jen šedesát metrů. K dispozici měli běžci dostatečný a bezpečný doběh.

Další skvělé podmínky pro závod na 60 m ocenila také vítězka závodu největší hvězda mítinku britská sprintérka Dina Asher-Smith. Jablonecká hala má doběh téměř 40 m, což je nejdelší doběh v Evropě, možná i na světě.

Dalším hitem byl již tradiční závod žáků prvních tříd. Ten je také na atletických závodech takového rozsahu jediný. Do kvalifikace, která proběhla ve čtvrtek nastoupilo 122 dětí z 15 základních škol jabloneckého okresu. Ti nejlepší pak startovali v den konání Jablonecké haly, v hlavním programu. Vítězové obdrželi poháry, které věnoval mediální partner televize RTM plus. Pro děti to byl velký zážitek a odnesly si mimo cen a dárečků také fotografie s významnými sportovci.

Novinkou byla letos také nominace technického delegáta, který přijel z Maďarska a dohlížel, aby všechno probíhalo podle pravidel závodů tohoto typu. Neshledal žádné nedostatky. Byl velmi spokojen celkovou organizací a hodnotil mítink jako velmi zdařilý. Nechyběla ani dopingová kontrola závodníků. Ta proběhla dle daných regulí.

Jeden z největších závodů atletické halové sezóny by se neobešel bez rozhodčích. Těch bylo třicet, většinou z domácího atletického oddílu. Technickou četu zajistili mladí atleti z LIAZ, která zajištovala servis pro závodící atlety. Na všechno co mělo fungovat na ploše dohlížel s přehledem technický ředitel závodu. Na vlastní organizaci a přípravě mítinku tak pracovala téměř stovka pracovníků, včetně zdravotnického dozoru, zajištění rautu, výzdoby haly a slavnostního zahájení hymnou zpívanou naživo. O atlety a účastníky je na Střelnici vždycky dobře postaráno.

Všichni byli ubytováni na hotelu Merkur. S ním pořadatelé spolupracují už dlouhodobě a závodníci jsou tam spokokjeni.Tam byl také v sobotu zajištěn odpolední přesun do haly a zpět.

Smith předvedla nejlepší světový výkon a pokořila i rekord jablonecké haly

Před závodem se mohli závodníci připravovat v sousední JUDO aréně. „Je dobře, že máme možnost ji využívat při závodech hlavně k rozcvičení. Hodně nám v dalším období taky pomůže sousední nová hala FK Jablonec. Tu jsme po dohodě s vedením klubu dostali k dispozici i pro naši nejmladší mládež. Nemusí tak trénovat v různých jabloneckých školách. A v nové hale mají kvalitní podmínky.

Areál Střelnice celkově vzkvétá. Na svoji halu čekali judisté několik let. Nová fotbalová hala není určená pro fotbal, šanci v ní dostanou i jiné subjekty. A na rekonstrukci teď čeká venkovní atletický stadion a hala. Pokuď nám Národní sportovní agentura potvrdí naši žádost o dotaci na retopink stadionu a haly tak bude letos celá akce realizována za částečné podpory města. Projekt je zpracován a také proběhlo výběrové řízení. Oprava povrchu má být normálně realizována po deseti letech. Stadion má za sebou 18 let a hala 15 let tak je co opravovat. Žádali jsme už jednou v roce 2022 ale díky covidu a pak kvůli válce na Ukrajině, jsme finance nedostali, akce byla odložená. Sdělil Dušan Molitoris, který také zastává funkci předsedy atletického oddílu TJ LIAZ.

Co se týká energií, zatím hala „žije“ a vedení atletického oddílu výrazné omezení provozu neplánuje. Došlo pouze už ke sloučení některých akcí. Oddíl funguje na akceptovatelných cenách.

Co čeká halu v následujících týdnech? V plánu jsou dvoje krajské přebory mladšího žactva, také Krajské přebory dorostu a juniorů a Memoriál Karla Líbala. Každou středu se koná Halová středa, na které se sejde až tři sta závodníků.

Jablonecká hala slibuje světovou podívanou. Sjíždějí se atletická esa

Nakonec těchto dozvuků patří všem maximální poděkování všem, kteří se na tomto mítinku jubilejním mítinku 50.ročníku Jablonecké hala 2023 podíleli. Mítink se opět zařadil mezi skvěle organizované mítinky v Evropě a závodníci se odměnili světovými výkony.