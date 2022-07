Na nejvyšší příčky budou útočit i naděje z Libereckého kraje, ke kterým určitě patří Natálie Slabá, Denis Knap, Anna Cellerová, Natálie Čermáková nebo Michal Vaculík. O turnaj je obrovský zájem a počet přihlášek stále roste. Pokud bude přihlášeno více než 156 hráčů, budou upřednostněni hráči s nejlepšími handicapy, kteří se mistrovství mohou zúčastnit.

Hrát se bude z bílých a modrých odpališť v kategoriích „Juniors & Lady Juniors – born in 2001–2003“ a „Boys & Girls – born in 2004 & younger“. Ve středu 13. července je pro hráče hřiště připravené cvičné kolo, od čtvrtka 14. do soboty 16. července se odehrají tři ostrá kola a o vítězi rozhodnou rány ve třech kolech po 18 jamkách. Po druhém pátečním kole šampionátu proběhne cut ve všech kategoriích. Po absolvování prvního kola bude vyhlášen cutline podle počtu soutěžících v každé kategorii. V případě nerozhodného výsledku po třech kolech o vítězi rozhodne Death Play-Off na jamkách, které budou určeny před zahájením turnaje soutěžním výborem. Play-Off se uskuteční ihned poté, co poslední hráči dokončí své kolo.

„Hřiště je aktuálně v perfektním stavu. Významnější přípravy nebo zásahy neplánujeme, hřiště je totiž i v letošní sezóně kvalitně udržované. V posledních dnech přes noc pršelo, a hrací plochy tak mají dostatečnou vláhu. Pro mladé nadějné golfisty a golfistky necháme narůst roughy na zajímavou výšku, ale zužovat fairwaye se nechystáme. Greeny pro nastávající profíky připravíme na mistrovskou rychlost, kdy se budeme dostávat až k rychlosti jedenáct.“, dodal Martin Šíma, který hřiště ladí k dokonalosti s místním head greenkeeperem Davidem Kolínským.

K vidění bude jeden z nejlepších golfů v roce a hřiště bude během turnaje pro diváky přístupné zdarma.