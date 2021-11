Sportovní halu zaplnily po dlouhé době stovky mladých judistů. Sjeli se chlapci i děvčata z celé republiky, aby si ve dvoudenní závodním maratonu změřili na tatami svoje síly.

OPATŘENÍ DODRŽELI

„Pořádali jsme přebor České republiky mladších a starších žáků a žákyň. Vzhledem k nutnosti dodržovat všechna proticovidová opatření to byla akce velmi náročná. Závodníci a závodnice, trenéři i obsluhující personál museli projít kontrolou, že jsou očkovaní, testovaní nebo covid prodělali. Po organizační stránce to bylo tentokrát náročnější. Ale celkově akce proběhla úspěšně,“ uvedl k závodům jejich ředitel a předseda klubu Michael Man.

NEJLEPŠÍ Z DOMÁCÍCH

Závodníci a závodnice se střídali na několika tatami a hala opět zažila rušnou závodní atmosfér, ve které účastníci bojovali o medaile a prvenství ve své kategorii. Organizátoři, jablonecký Judo klub měli, jako obvykle, organizačně všechno velmi dobře připravené. Hala poskytuje pro judistické akce takového rozsahu vyhovující podmínky. I proto se do Jablonce závodníci a závodnice často a rádi vracejí.A Jablonečtí nebyli jen organizátoři, ale také účastníci, kteří chtěli dobře reprezentovat svůj klub. A některým z nich se to opravdu povedlo.„Stříbrnou medaili vybojovala Lili Helceletová a třetí místo získal mezi mladšími žáky Eduard Schab. S dvěma medailemi pro náš klub jsme spokojení. Ale určitě to mohlo být i lepší,“ přál si předseda klubu Michael Man.K úspěšnému klání ještě dodal: „Po oba dny se sjelo do Jablonce přes čtyři sta účastníků plus jejich doprovod. Závody měly příjemnou atmosféru, proběhly bez problémů.“Pro jablonecké judisty ale tato akce určitě ještě neznamená konec letošní sezóny. Za čtrnáct dnů je čeká velmi zajímavý judistický camp.

CAMP S OLYMPIONIČKOU

„Budeme pořádat ve dnech 21.- 22. listopadu tréninkové soustředění, camp s účastnicí olympiády, medailistkou a trenérkou Anetou Sztepanskou. To bude velmi zajímavé. Akce se bude konat v naší nové Judo aréně na Střelnici. Je určená pro oddíly z regionu. A my doufáme, že se camp, vzhledem ke covidové situaci, uskuteční,“ přeje si Michael Man a připomenul, že svoji novou Judo arénu využívají členové klubu na maximum a jsou velmi spokojení, že mají konečně svoje stále místo.

ARÉNU SLAVNOSTNĚ OTEVŘEL KRPÁLEK

Po olympijském triumfu Lukáše Krpálka v Riu totiž rapidně vzrostla členská základna českého juda. Po celé republice postupně přibyly nová sportoviště s tatami. Jedno takové v Jablonci pomáhal slavnostně otevřít právě i český reprezentant.