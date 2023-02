Do prvního setu vstoupili Maloskalští odhodlaně s touhou po vítězství a až do konce určovali tempo hry, ve kterém soupeři dovolili dosáhnout pouze šestnácti bodů. Druhý set opět ovládli hosté, avšak vinou ubrání plynu ze strany Malé Skály mělo za následek nervóznější průběh setu a byl to boj o každý bod. Koncovku ovšem zvládli lépe svěřenci trenéra Preislera a vyhráli s náskokem 3 bodů. Od začátku třetího setu se ovšem hra otočila, domácí celek začal tlačit na pilu, soupeře přehrávat a tím vyhrát třetí set s náskokem osmi bodů. Čtvrtý set byl opět boj o každý bod, okořeněný navíc o pár sporných rozhodnutích hlavní rozhodčí. Trenéři obou týmů využili všechny timeouty a čekalo se, kdo udělá víc chyb. Těch nakonec udělal víc domácí celek a tím si Maloskalští vybojovali výhru 25:22 a výhru v dopoledním zápase 3:1.

Sestava – Novák, Chum, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libera Folprecht s Vronským

Střídali – Preisler, Vacík, Hořák, Melich a Anděl

TJ Sokol Mnichovo Hradiště – VK Malá Skála 1:3 (-16,-22,17,-22), 3:1 (21,-20,13,17)

Do druhého zápasu nastoupili Skaláci opět ve změněné sestavě a to na třech postech. Tým je složený ze zkušených hráčů, takže vyměnit půlku týmu mu nedělá problémy. Ovšem domácí tým od začátku zlepšil svoji hru na všech postech, hlavně tedy obranu v poli a nedovolil soupeři obrátit vývoj hry ve svůj prospěch. Výjimkou byl druhý set, kde to vypadalo ještě na dlouhé odpoledne, ale opak byl pravdou. Mnichovo Hradiště ovšem nepolevovalo a vyhrálo i další dva sety a tím celkový stav zápasu v poměru 3:1

Sestava – Preisler, Hořák, Mařík, Melich, Macháč, Vacík a libera Folprecht s Vronským

Střídali – Novák, Kovář, Chum, Pastuch a Anděl