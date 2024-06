Dušan Molitoris, osobnost jablonecké atletiky, oslavil významné životní jubileum. Bez královny sportu si svůj život dovede představit jen těžko. Ze závodníka se později stal předseda atletického oddílu TJ LIAZ. Těší se z každého úspěchů jabloneckých atletů a atletek.

Dušan Molitoris | Foto: Dagmar Březinová

Krásné kulatiny. Jste stále aktivní, činný, pro atletiku obětujete stále hodně. Co pro vás královna sportu znamená, co vám dala a vzala?

Atletika se pro mě stala součástí života. Dala mi mnoho příležitostí a zkušeností, které jsem mnohokrát uplatnil i v běžném životě.

Byl to jediný sport, kterému jste se věnoval nebo jste zkusil i jiný?

Na základní škole jsem začal hrát stolní tenis. V té době nebylo příliš možností sportovat. Příchodem na střední školu jsem byl vybrán na atletické závody, kde jsem poprvé absolvoval přespolní běh, který jsem vyhrál. Následně jsem přijal nabídku vstupu do atletického oddílu v Pardubicích. Tam jsem začal pravidelně trénovat (dálku, sprinty).



Na co ve svém působení v atletice nejraději vzpomínáte?

Je těžké vybrat jednu vzpomínku, bylo jich strašně moc! Každý osobní rekord byl pro mě velmi významný, protože mě posunul dál. Stejně tak společné úspěchy s atlety TJ Liaz Jablonec nad Nisou.



A naopak? Co ve vás nezanechalo příjemné sportovní, atletické vzpomínky?

Každý sportovec se bojí zranění. Bohužel po návratu z vojny, při prvních atletických závodech za Liaz Jablonec nad Nisou, jsem si zlomil palec u nohy. To byl moment, kdy moje sportovní kariéra skončila. S touto situací jsem se vyrovnával velmi těžce a nerad na to období vzpomínám.



Setkal jste se asi s mnoha zajímavými lidmi. Na koho vzpomínáte nejraději a proč?

Samozřejmě jsem se setkal se spoustou známých českých atletů. Díky pořádání mezinárodních atletických závodů, které se konají v hale i na stadionu, k nám přijíždějí i úspěšní atleti ze zahraničí. Rád vzpomínám na rok 1967, kdy koulařka Helena Fibingerová výkonem 22.50 m vytvořila v Jablonci nad Nisou světový rekord, který platí dodnes. Pro zajímavost, v roce 2016 se účastnil mezinárodního mítinku Jablonecká hala, současný světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis.



Jak se atletika za roky, kdy se jí věnujete, změnila?

Atletika je sport, kde se stále hledají nové způsoby k dosažení co nejlepších výkonů. V dnešní době se vyvíjejí stále kvalitnější a odolnější povrchy drah, sportovní vybavení i servis pro vrcholové sportovce.



Jací jsou dnešní atleti?

Myslím si, že v jádru jsou dnešní atleti v mnohém stejní jako jsme byli my. K dosažení vrcholných výkonů musí být sportovci cílevědomí, houževnatí, vytrvalí a se silnou sebekázní, ochotní pro svůj výkon udělat maximum.

Co čeká pod vaším vedením atletický oddíl TJ LIAZ v nejbližších týdnech, měsících.

V srpnu letošního roku pořádáme 4. kolo první Atletické ligy. Ve stejném měsíci ve dnech 24.- 25.8.2024 se v Jablonci nad Nisou uskuteční Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let. Toto mistrovství bude generálkou pro největší atletickou akci v Jablonci nad Niso v roce 2025, Mistrovství republiky mužů a žen, které uspořádá náš oddíl po 21 letech.



Navštívil jste některý ze světových atletických podniků?

Ano, měl jsem velké štěstí a šanci navštívit několik významných atletických událostí. Jedná se o ME a MS v hale i na stadionech. Také jsem zažil atmosféru OH. Jeden z nejsilnějších zážitků pro mě bylo atletické utkání družstev Amerika -Evropa , které se uskutečnilo v roce 1969 ve Stuttgartu.

Blíží se letní olympiáda, budete sledovat pouze atletiku?

Olympiáda je něco výjimečného, v tomto období bude mít atletika přednost, je pro mě nejvíc. Mám rád i jiné sporty a fandím všem sportovcům, především pak těm našim.