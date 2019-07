Monument Tour de France: burácející davy i selfie s šampionem

Albertville /PŮVODNÍ REPORTÁŽ PŘÍMO Z DĚJIŠTĚ/ – Před televizní obrazovkou to vypadá neuvěřitelně, ale naživo… „Je to nepopsatelný zážitek,“ říká Natálie Ivanovská, výherkyně soutěže s We Love Cycling Česko, která dostává příležitost vidět zblízka závod, který si svou velikostí a dosahem nezadá se světovým šampionátem ve fotbale nebo pro někoho ani s olympijskými hrami. Ano, Tour de France je pojem, který už 106 let zvedá ze sedadel nejen cyklistické fanoušky.

Redaktor Deníku Jaroslav Kára při Tour de France. | Foto: We Love Cycling/Michal Kramer

Pro příznivce, kteří se chystají naživo sledovat závěrečnou alpskou etapu z Albertville do Val Thorans, začíná dobrodružství už v pátek večer. Musí si zabrat co nejvhodnější místo pro sledování svých miláčků v čele s domácím mušketýrem Julianem Alaphilippem, který přišel o žlutý dres až v předčasně ukončené páteční horské zkoušce. Sobotní horskou etapu kvůli zhoršenému počasí zkrátili pořadatelé pouze na 59 kilometrů, ale završil ji 33 kilometrů dlouhý kopec s průměrným sklonem přes pět procent. „Ten kopec jsem nikdy nejel a při tak krátké etapě je vážně nepředvídatelné, jak dopadne,“ povídá vítěz Tour de France z roku 2010 Andy Schleck, který se kolem závodu nyní pohybuje jako ambasador Škoda Auto, jednoho z hlavních sponzorů slavného závodu,“ kdy se z kopců valily blátivé laviny. Ve startovním městě Albertville, dějišti olympijských her z roku 1992, se tísní lidé už od ranních hodin, aby si nenechali ujít nejprve karavanu, ve které jedou alegorické vozy sponzorů, z nichž lidé rozhazují mezi nedočkavé davy spoustu reklamních předmětů. „Když jsme se prošli po trati před karavanou, jezdil mi mráz po zádech, jak tam hulákaly davy a lidi šíleli,“ popisuje Ivanovská. „Hlavně jsme už ve startovní vesnici měli úžasného průvodce Andyho Schlecka, který se nám věnoval celou dobu a ukázal nám zákulisí tohoto slavného podniku,“ nadšeně povídala výherkyně zážitkové cesty na Tour de France, která ji detailně popisuje na svém instagramovém profilu ZDE. Český reprezentant Ondřej Cink dojel na ME v Brně dvanáctý. Přečíst článek › Diváci ověnčení i spoustou českých vlajek mávají už koloně vozů Škoda Auto, ve které jede například Schleck. „Andy, jsi to ty? Můžu si udělat selfie,“ prosí norský divák, když se kolona na chvilku zastaví. Bývalý šampion vstřícně přikyvuje a fanoušek získává cennou trofej. Přestože etapa měří pouze 59 kilometrů, její vítěz musí prokázat úžasné schopnosti a odolnost, což potvrdil i šestinásobný paralympijský šampion Jiří Ježek, který trasu do Val Thorans projel o týden dřív při L'Étape du Tour, kdy dostávají šanci okusit trasu amatérští závodníci. Vyrazilo jich téměř patnáct tisíc. „Vybrali jsme do našeho týmu osm zástupců ze šesti různých zemí, jejichž kapitán byl paralympijský vítěz Jiří Ježek. S nimi jel také Vladimír Vidim, který absolvoval etapu na replice kola Slavia z roku 1896 bez převodů a brzd. Úctyhodný počin mu trval sedmnáct hodin a sedmnáct minut,“ připomíná Michal Kramer, lídr platformy We Love Cycling Česko. Není slyšet vlastního slova V půl třetí všechno začne. Poslední horská zkouška letošní Tour de France elektrizuje a všichni fanoušci jsou přikovaní u cesty a vyhlížejí své favority. V čele projede Vincenzo Nibali, s odstupem za ním skupina hlavních favoritů i s majitelem žlutého trikotu Eganem Bernalem. Burácející davy povzbuzují všechny. „Líbilo se mi, že fanoušci každého věku od dětí po babičky a dědečky přejí všem jezdcům bez ohledu na to, kdo je jejich největší favorit. Je tady cítit ohromná sounáležitost lidí,“ rozplývá se další z českých příznivců ve Francii Jakub Růžička. Na vrchol stoupání tlačí jezdce tak freneticky, že není slyšet vlastního slova. Na poslední chvíli jim ustupují v kopci, jehož příkrost přes množství lidí ani není vidět. „Jeď, Peťo, jeď!" ozývá se početná skupina příznivců slovenského cyklisty Petera Sagana, který jako specialista na sprinty dorazí na horský vrchol až dlouho po vítězném Nibalim Italskému Žraloku z Mesiny diváci připravili neutuchající potlesk. Stejně jako prvnímu kolumbijskému králi slavné Tour de France Bernalovi. Je dobojováno, o slavný Le maillot jaune zabojují nejlepší světoví cyklisté zase za rok. Smolař Pinot. Po loňském Giru skončila pro domácího favorita předčasně i Tour Přečíst článek ›

Autor: Jaroslav Kára