CHYSTÁ SE NA VISMU

Jan Hásek, trenér dálkařky Kláry Moravcové, k situaci kolem závodů v novém roce řekl: „Závody Kláru v lednu už nějaké čekají. Seriál Ski Classics pro profesionální závodníky by se jet měl. Samozřejmě všechno bude záležet na aktuální situaci. Šestnáctého ledna se Klára zúčastní hlavního závodu na La Diagonele, který měří šedesát pět kilometrů.“



POJEDOU POUZE PROFÍCI

La Diagonela je součástí prestižní běžecké série VISMA Ski Classics s celkem jedenácti událostmi po celé Evropě. Jede se klasickou technikou. Jak zdůraznili pořadatelé, profesionální závod této série akcí se může konat díky podpoře sponzorů a partnerů.

V elitním závodě La Diagonela 2021 v sobotu 16. ledna 2021 mohou startovat pouze profesionální sportovci lyžařské klasiky VISMA a sportovci s maximálně body sto padesáti body FIS .

„Zatím by se mělo několik závodů tohoto seriálu jet. Nepojede se ale prolog, který byl naplánovaný na třináctého ledna,“ uvedl Jan Hásek.



MUSÍ RUŠIT SVOJE AKCE

Jablonecký Ski Klub je také v průběhu zimní sezóny pořadatelem mnoha závodů. Ty ovšem museli také jako organizátoři zrušit.

„Mezi vánočními svátky jsme měli pořádat v Jablonci tradiční vánoční pohár, který se u nás jezdí už od roku 1967. A hned druhého a třetího ledna se v našem areálu na lyžařském kolečku měl konat závod Českého poháru. I ten jsme museli odvolat. A tento víkend měli mít svoji akci ve stejném prostoru biatlonisté. Myslím, že dopadnou tak, jako my. Čekali jsme, že mezi svátky napadne nějaký sníh, ale bohužel. Takže jsme rušili akce nejen kvůli coronaviru, ale také kvůli nedostatku sněhu,“ řekl zástupce Ski Klubu.



POJEDE TAKY DOMA J50

Klára Moravcová nebude opět chybět ani na startu letošního ročníku Jizerské padesátky, který se jede o víkendu 12. – 14. února.

Když všechno půjde, jak by si přála jak ona, tak její trenér, čekají jabloneckou dálkařku ještě další mezinárodní starty.

V plánu má další závod seriálu dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classics, a to v Toblachu – Cortině v Itálii. Je to už 43. ročník a na závodníky tam čeká „jen“ 42 kilometrů. V této sezoně je Toblach-Cortina poslední italskou zastávkou významného lyžařského seriálu. Ale pro Kláru ještě nebude poslední. Závodnice má za sebou kvalitní přípravu, během které například absolvovala závod ve Švýcarsku a dojela jako nejlepší česká závodnice. Za sebou nechala řadu mladých, kvalitních a talentovaných soupeřek.