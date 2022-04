Trochu chmurnější byla u těch, kteří se se svojí profesionální dráhou na tomto MR loučili a byl to pro ně závod úplně poslední. K nim patřil zkušený biatlonista Tomáš Krupčík a také výborná Eva Puskarčíková. Po nástřelu odstartovaly rozjížďky, kvalifikace. V nich už diváci hlasitě podporovali nejrychlejší a nejlépe střílející borce.

Biatlonová elita se sejde v Jablonci na MČR, slavnostní exhibice letos nebude

Nejvíce se ale všichni těšili na finále, ve kterém se na trať vydala nejprve osmičlenná skupina mužů a po nich stejně početná skupina žen. Čekalo je pět kol a čtyři střelby, v případě neúspěchu při střelbě trestné kolo.Fanoušci vytvořili pro závodníky nádhernou atmosféru, takovou, jakou si mnozí pamatují z poslední exhibice před coronavirovou pauzou. Mezi diváky nechyběl ani bývalý úspěšný biatlonista, závodník, reprezentant a olympionik Ondřej Moravec, který se se svojí kariérou loučil v loňském roce. Tehdy říkal, že je čas na změnu a že si do roka rozmyslí, čemu se bude dál věnovat, čím se bude živit.

Po roce bez biatlonu na otázku, jestli se mu nestýská po lyžařské stopě, s úsměvem na rtech odpověděl: „Po závodech se mi nestýská. Jsem vyzávoděný na léta dopředu. Rád se podívám, biatlon sleduju. Jen mě zamrzelo, že jsem si nemohl svůj konec kariéry víc užít. Když jsem se loučil, nemohli tam být žádní diváci, byla to taková bláznivá doba, že jsem se ani pořádně nerozloučil s ostatními závodníky. Letos končilo hodně závodníků. A když jsem viděl, co se kolem toho dělo, tak mě to trochu mrzelo a byl jsem z toho tak napůl smutný. Ale svoje rozhodnutí bych kvůli tomu zase neodložil. Už se mi potvrdilo, že bylo správné.“

Před rokem jste říkal, že až za rok budete vědět, co dál…

Určitě se ze mne nestal trenér a ještě to vidím, že tak pět let nestane. To stojí strašně moc času. A já teď nechci nikde cestovat. Máme dvě malé děti, snažím se uspořádat si čas tak, aby to bylo pro celou rodinu příjemné. Dělám takovou práci, aby mě moc času nestála. Chci, aby moje manželka, která díky biatlonu byla šest let skoro stále sama, tak aby se i ona teď mohla realizovat a měla čas pro sebe. Kdybych začal trénovat, tak se zase vrátí tam, kde byla. A tak to nechci. A myslím, že je to tak správně.

A jak hodnotíte výsledky našich závodníků na olympijských hrách?

Říkal jsem si před olympiádou, že bychom mohli mít tři medaile. Ale když jsem si uvědomil ty podmínky, být většinou v bublině, jezdit v takových mrazech a větru, ale i další, tak jsem neviděl nikdy těžší závody, než byly ty na olympiádě. Tam letos uspěli jen ti nejlepší. Závody byly extrémně náročné, lidi na trati kolabovali, to nebývá běžně vidět. Člověk musel mít extrémní formu a muselo mu vyjít úplně všechno. Olympiáda je mimořádně vyhrocená záležitost. A to byl i důvod, proč jsem tam nechtěl už ani jet. Tohle kolem ale lidi nevidí. Zažil jsem hodně závodů, ale takhle těžké nikdy v životě. Uspěli jen opravdu ti nejlepší. Velkou roli hraje psychika. Sezóna pro naše závodníky určitě nebyla propadákem.

Výsledky v supersprintu:

Muži:

1. Tomáš Mikyska; 2. Vítězslav Hornig; 3. Ondřej Mánek; 4. Jan Semirád; 5. Jonáš Mareček; 6. Michal Krčmář; 7. Jakub Štvrtecký; 8. Adam Václavík; 9. Mikuláš Karlík; 10. Tomáš Krupčík

Ženy:

1. Tereza Voborníková; 2. Natálie Jurčová; 3. Eva Puskarčíková; 4. Jessica Jislová; 5. Markéta Davidová; 6. Gabriela Masaříková; 7. Veronika Novotná; 8. Eliška Svobodová; 9. Eliška Teplá; 10. Tereza Jandová